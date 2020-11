Arturo Meraz, président de l’Institut électoral d’État de Chihuahua, est décédé ce samedi des suites de la maladie COVID-19 (Photo: Twitter @ ArturoMerazG)

Le président de la Institut électoral d’État de Chihuahua (IEE), Arturo Mera González, Il est décédé ce samedi de la maladie à coronavirus.

Par une déclaration, l’IEE a publié la nouvelle:

Cela nous fait mal d’informer que notre président-conseil, Arturo Meraz González, est parti. Le Conseil d’État et le personnel de l’Institut électoral de l’État de Chihuahua (IEE) regrettent profondément son décès et se souviendront de lui comme d’un fonctionnaire électoral d’excellence, un excellent compagnon, guide et ami. Nous serons infiniment reconnaissants pour tout ce que nous partageons, pour les enseignements et les expériences qu’ils nous laissent, et nous continuerons le travail acharné qui nous a toujours inspirés.