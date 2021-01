Dans l’image, le président cubain, Miguel Díaz-Canel. . / Yander Zamora / Archives

La Havane, 7 janvier . .- Le président cubain Miguel Díaz-Canel a réagi ce jeudi aux troubles générés au Congrès des États-Unis par les partisans radicaux du président sortant, Donald Trump, avec un fragment de l’essai sur cette nation écrit en 1894 par le héros indépendantiste José Martí.

“Mais cela n’augure rien, mais certifie plutôt que quiconque observe comment aux États-Unis, au lieu de resserrer les causes de l’union, ils se relâchent; au lieu de résoudre les problèmes de l’humanité, ils se reproduisent”, a déclaré Díaz-Canel dans Twitter citant l’article de Martí intitulé «La vérité sur les États-Unis».

Le président a accompagné sa publication d’une photographie d’hier qui capture un groupe de partisans de Trump concentrés devant le Capitole américain.

C’est, pour le moment, la seule réaction du gouvernement cubain à la journée mouvementée que le pays voisin a connue mercredi et qui a fait la une des deux principaux journaux officiels de l’île, Granma et Juventud Rebelde.

Le premier organe officiel du Parti communiste de Cuba (PCC, le seul légal), fait remarquer dans son titre: «Ils brisent les fenêtres de la« démocratie »avec laquelle les États-Unis ont tenté de donner des leçons au monde», tandis que la Juventud Rebelde recueille la nouvelle avec l’expression «la démocratie américaine s’effondre».

Martí, héros national cubain, a vécu pendant 15 ans dans la nation du nord, d’où il a conçu, avec le soutien des exilés cubains, la seconde guerre d’indépendance (1895-1898), interrompue par l’intervention américaine.

L’homme politique et écrivain, dont la figure est vénérée sur l’île des Caraïbes, a prôné dans ses écrits un scénario de paix avec les États-Unis, mais toujours dans le respect de la souveraineté.

La relation entre Washington et La Havane traverse l’un de ses moments les plus bas après l’arrivée à la Maison Blanche du républicain Trump, qui a durci sa politique envers Cuba avec des réductions de personnel diplomatique, l’augmentation de l’embargo commercial, des restrictions sur les croisières et des limites aux voyages américains sur l’île.

L’administration sortante a justifié ces mesures par l’ingérence présumée de Cuba dans la crise vénézuélienne et son soutien au président Nicolás Maduro, ainsi que par l’absence de progrès en matière de démocratie et de droits de l’homme dans le pays des Caraïbes.