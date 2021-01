Photographie fournie par la division majeure du football colombien (Dimayor) qui montre son président nouvellement élu Fernando Jaramillo Giraldo. . / Dimayor

Le calendrier des compétitions sportives 2021 a comme l’une de ses attractions Coupe de l’Amérique, événement dans lequel La Colombie et Argentine ce sont les pays hôtes. L’achèvement du tournoi est encore incertain en raison du coronavirus, qui est responsable de ne pas avoir eu lieu en 2020, comme il était initialement prévu. Dans les dernières heures, le président du Dimayor, Fernando Jaramillo, en a parlé, lors d’un entretien avec l’équipe de Le carrousel d’escargots.

«Il n’a pas encore été confirmé si la prochaine Copa América aura lieu, car Conmebol ne veut pas avoir le championnat sans public; les gens doivent être dans les gradins. Si la détermination qu’ils prennent est de ne pas faire le tournoi, nous avons plus de temps, jusqu’en juin et juillet, pour terminer la BetPlay League – I », a-t-il expliqué.

Le gérant, qui fait également partie du comité exécutif de la Fédération colombienne de football (FCF) Il a souligné qu’ils élaboraient un plan pour amortir les coups de l’urgence sanitaire. «Nous avons travaillé dans le scénario de la pandémie, en 2021, en planifiant la pire situation pour pouvoir nous préparer. Les joueurs, entraîneurs, entraîneurs et clubs doivent commencer à penser à un budget très différent de ce qu’ils avaient auparavant. Cette situation que nous vivons va laisser des conséquences; en fait, la confédération a déjà dû faire face à des situations compliquées », a-t-il ajouté.

Jaramillo a également fait référence à la ligue locale, a indiqué que Dimayor aura des défis importants d’offrir les garanties requises par les deux éditions du concours qui se tiendront cette année. L’un d’eux est que les dépenses sont passées de 14 à 15%, un autre est le problème logistique pour pouvoir avoir suffisamment de tests COVID et ainsi éviter la propagation du virus parmi les protagonistes.

De plus, le leader a ouvert la porte à la possibilité que les supporters reviennent dans les stades. «La Colombie traverse une période difficile en raison de la pandémie et de la croissance de la courbe de contagion, mais nous espérons qu’elle sera résolue et qu’en mars ou avril, nous pourrons parler d’une capacité responsable pour les matchs de football colombiens. Pour l’instant, nous continuons avec le défi de démarrer le tournoi à ce stade, ce n’est pas facile mais les clubs font tout pour cela », a-t-il déclaré.

Sur la Ligue féminine Il a souligné qu’il était déterminé à rechercher plus de sponsors, mais il a souligné que le plus important était de déterminer quels clubs participeraient. «Nous devons voir quelles équipes sont engagées dans le football féminin. Je suis content parce que nous avons pu faire le tournoi l’année dernière; les résultats s’améliorent et la qualité est élevée », a-t-il conclu.

