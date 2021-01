Omar Ishrak, président et chef de la direction de Medtronic Inc., regarde pendant la conférence annuelle 2017 du Forum Boao pour l’Asie à Boao, en Chine, le dimanche 26 mars 2017. L’événement annuel voit les chefs d’entreprise et politiques se réunir et se déroule de 23 au 26 mars.

(Bloomberg) – Le président d’Intel Corp., Omar Ishrak, envisage de lever des fonds pour une entreprise de chèques en blanc ciblant des accords dans le secteur des technologies de la santé, selon des personnes connaissant le sujet.

Ishrak, qui dirigeait auparavant le géant des dispositifs médicaux Medtronic Plc, pourrait déposer des documents d’enregistrement publics auprès de la Securities and Exchange Commission américaine dès mardi, ont déclaré les gens, demandant à ne pas être identifié car les informations sont privées. Ishrak vise à lever environ 750 millions de dollars à 1 milliard de dollars pour la société d’acquisition à vocation spéciale, ou SPAC, ont-ils déclaré.

Goldman Sachs Group Inc. dirige les préparatifs de l’offre publique initiale, ont déclaré les gens. Le gestionnaire de fonds spéculatifs Joshua Fink, qui est le fils de Larry Fink de BlackRock Inc., et le dirigeant de Medtronic, Jean Nehme, occuperont des postes de direction dans la société de chèques en blanc, ont déclaré les gens. Ishrak est sur le point d’être président, ont-ils déclaré.

Un représentant d’Intel n’a pas pu immédiatement commenter au nom d’Ishrak. Un porte-parole de Goldman Sachs a refusé de commenter.

Les SPAC, autrefois un véhicule obscur utilisé par quelques entreprises pour entrer en bourse, ont atteint des niveaux records en 2020, collectant environ 79 milliards de dollars sur les bourses américaines, selon les données compilées par Bloomberg.

Cet élan s’est poursuivi jusqu’en 2021, avec 53 sociétés de chèques en blanc levant 15 milliards de dollars d’inscriptions jusqu’à présent en janvier, selon les données. Quarante-sept autres SPAC ce mois-ci ont annoncé leur intention de lever un total de 11,7 milliards de dollars et attendent des introductions en bourse.