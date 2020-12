Le président du Chili, Sebastián Piñera. . / Alberto Valdés / Archives

Santiago du Chili, 18 décembre . .- Les autorités sanitaires chiliennes ont annoncé ce vendredi que le président Sebastián Piñera devra payer une amende de 2000 dollars pour avoir marché sans masque sur la plage et ne pas se conformer aux protocoles sanitaires il y a deux semaines, un épisode qui a fait l’objet de nombreuses critiques dans le pays.

Le ministère régional de la Santé de Valparaíso, à 100 kilomètres de la capitale, a annoncé la sanction quelques jours après que le président se soit dénoncé aux autorités et se soit publiquement excusé sur son compte Instagram pour un fait qui avait fait sensation.

Le 5 décembre, des images du président prenant des photos avec des personnes qui l’ont reconnu en se promenant le long de la plage de Zapallar, au nord-ouest de Santiago, ont été diffusées sur les réseaux sociaux et dans divers médias locaux, sans porter de masque ni respecter la distance de sécurité.

Le comportement de Piñera a déclenché une vague de critiques sur les réseaux sociaux de la part de nombreux internautes, conduit un avocat privé à déposer une plainte pénale contre le président et lui a valu les reproches de plusieurs parlementaires.

Après la polémique déclenchée, Piñera s’est excusée sur les réseaux sociaux. “Sans aucun doute, j’aurais dû mettre un masque, mais en raison de la rapidité avec laquelle les événements se sont déroulés, je ne l’ai pas fait et c’était une erreur. Je suis désolé”, a-t-il déclaré deux jours après l’épisode.

En novembre, les autorités sanitaires ont annoncé des mesures pour empêcher la propagation du covid-19 pendant les vacances d’été, qui débutent en décembre dans l’hémisphère sud, et parmi les indications, l’interdiction de retirer le masque sur les plages, à l’exception du l’heure du bain.

Les sanctions pour violation de ces types de protocoles et mise en danger de la santé publique sont passibles au Chili d’une peine d’emprisonnement mineure dans son degré minimum ou d’une amende pouvant aller de 400 à 13 600 dollars environ.

Le Chili, qui compte plus de 570 000 cas et 16051 décès dus au SRAS-CoV-2, a enregistré une légère augmentation du nombre de cas quotidiens au cours de la semaine dernière malgré le fait que la pandémie se soit stabilisée pendant trois mois avec des taux de positivité inférieurs à 5 % et nombre d’infections et de décès qui se sont maintenus sans hauts et bas.

L’augmentation des cas a été plus prononcée dans la région métropolitaine, dans laquelle vivent 7 millions d’habitants et qui abrite la capitale, où les autorités ont décrété la quarantaine le week-end et ont imposé un cordon sanitaire.