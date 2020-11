Le nouveau président péruvien, Francisco Sagasti, a salué vendredi les jeunes qui ont défendu la démocratie lors de la récente crise politique qui a fini par le porter au pouvoir, dans le cadre d’une cérémonie pour le bicentenaire de la première proclamation d’indépendance de la domination espagnole.

“C’est la première fois que je quitte Lima en ma qualité de président et je le fais dans un contexte de patriotisme actif dans lequel des millions de Péruviens, parmi lesquels les jeunes se distinguent, ont montré qu’ils étaient prêts à défendre la patrie”, a déclaré Sagasti , évoquant le premier cri libertaire du général argentin José de San Martín.

Sagasti a pris la parole lors d’une cérémonie à Huaura, à 160 km au nord de Lima, d’où San Martín a lancé le 27 novembre 1820, la première proclamation d’indépendance péruvienne aux commandes de l’expédition de libération.

“Les jeunes sont prêts à devenir indépendants de l’autoritarisme, de la corruption et de la mauvaise politique”, a-t-il ajouté, faisant référence aux manifestations massives qui ont forcé la démission du président de courte durée Manuel Merino le 15 novembre.

Sagasti, un centriste de 76 ans, a souligné que les jeunes ont gagné les rues «pour protester contre ce qui était une attaque contre notre démocratie».

Le président est arrivé au pouvoir le 17 novembre après la crise politique qui a provoqué la destitution par le Congrès de Martín Vizcarra le 9 novembre.

Manuel Merino, alors chef du Congrès, a remplacé Vizcarra, mais une protestation populaire massive a forcé sa démission et son remplacement par Sagasti.

Les manifestations ont fait deux morts et plus d’une centaine de blessés par la répression policière, selon les autorités.

Le dirigeant – petit-fils d’un héros de la guerre avec le Chili en 1879 – a rappelé que le Pérou traverse “l’un des moments les plus critiques et les plus malheureux” de son histoire en raison de la pandémie et de la profonde récession, la pire crise économique depuis plus d’un siècle.

Avec 33 millions d’habitants, le Pérou enregistre plus de 956 000 cas de virus, le cinquième chiffre le plus élevé d’Amérique latine, tandis que ses 35 780 décès représentent le deuxième taux de mortalité le plus élevé au monde par rapport à sa population.

L’expédition de libération était une opération multinationale qui a commencé l’étape décisive de l’indépendance du Pérou, sous la domination espagnole depuis le XVIe siècle, lorsqu’elle a vaincu l’empire inca.

Il a navigué de Valparaíso le 20 août 1820, composé principalement d’Argentins et de Chiliens.

San Martín (1778-1850), qui soutenait que pour assurer la liberté de l’Argentine et du Chili, il était nécessaire de mettre fin à la vice-royauté espagnole à Lima, déclara l’indépendance du Pérou le 28 juillet 1821.

