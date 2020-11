Manuel Merino a démissionné de son poste de président du Pérou

La décision de Manuel Merino intervient après la démission de plus de la moitié du cabinet des ministres et une vague de demandes de démission après une nuit de manifestations qui ont fait au moins deux morts et des centaines de blessés.

Les victimes, les premières depuis le début des manifestations après le limogeage lundi du président Martín Vizcarra pour allégations de corruption, avaient participé à la manifestation de samedi qui s’est terminée par des affrontements avec la police dans le sceptre de Lima, selon des sources médicales et leur les proches.

Après ces décès, au moins 11 des 18 ministres ont annoncé séparément – certains sur Twitter – leur démission du cabinet, y compris ceux en charge des portefeuilles Justice, Intérieur, Commerce extérieur et Énergie et Mines.

L’Assemblée nationale des gouvernements régionaux, qui rassemble les autorités de l’intérieur du pays, a publié un communiqué sur Twitter “demandant la démission immédiate de M. Merino, qui est politiquement responsable des actes de violence”.

La manifestation de samedi qui s’était concentrée sur la place centrale San Martín de Lima était pacifique, mais la nuit, à quelques pâtés de maisons, des manifestants cagoulés cherchant à pénétrer dans une avenue du centre-ville de Lima menant au Congrès ont commencé à lancer des pierres. et bombardé une barrière de police, qui a lancé des cartouches de gaz lacrymogène.

Le Pérou, deuxième producteur mondial de cuivre et qui connaît une crise économique profonde en raison de la pandémie de coronavirus, a connu des scandales de corruption constants qui ont conduit trois anciens présidents en détention provisoire et un autre au suicide au cours des deux dernières décennies.

Développement…

