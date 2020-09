MADRID, 11 sept. (EUROPA PRESS) –

Le président du Pérou, Martín Vizcarra, a refusé jeudi de démissionner, tout en dénonçant un « complot contre la démocratie », après la diffusion de certains audios qui le lieraient à l’embauche irrégulière du chanteur Richard Swing au ministère de la Culture .

« Je ne vais pas démissionner », a déclaré Vizcarra lors d’un message à la nation. « Que toutes les enquêtes, celles qui correspondent, soient menées avec la plus grande transparence et profondeur pour que le fond de la vérité soit atteint », a-t-il ajouté.

« S’ils veulent me quitter (me retirer) me voici, la tête haute et la conscience tranquille. Rien de ce qui est présenté illégalement ne constitue une cause de vacance (licenciement) », a-t-il poursuivi.

Le membre du Congrès Edgar Alarcón a présenté ce jeudi devant la plénière du Congrès péruvien des audios dans lesquels la voix du président est entendue coordonner une réponse sur le cas de Richard Cisneros, connu sous le nom de Richard Swing, enquêté par le parquet et le Congrès pour des allégations contrats irréguliers avec le ministère de la Culture.

Vizcarra indique que « ce qui est clair », c’est que l’enquête implique le gouvernement et indique que la stratégie « est d’en sortir (l’enquête) tous ensemble ». En outre, il fait référence aux visites de Cisneros au Palais du Gouvernement, qui pourraient être vérifiées sur une plateforme d’accès public où les actions de l’État sont enregistrées.

Les visites du chanteur au siège de l’Exécutif ont été connues grâce à la presse péruvienne et, dans les enregistrements, les participants à l’enregistrement sont entendus commenter qu’ils devraient signaler que les réunions n’ont pas eu lieu ou ont été annulées.

Cependant, selon l’audio, Vizcarra suggère qu’il aurait rencontré Cisneros au moins deux fois. « Ai-je rencontré Richard Swing? Oui. Combien de fois? Cinq fois, certainement pas. Ce dont je me souviendrai sera deux ou trois fois », dit-il. Lorsque l’affaire a éclaté en mai, Vizcarra a nié avoir rencontré le chanteur.

Dans un autre des audios, recueilli par la presse péruvienne, la voix attribuée à Cisneros se présente comme un ami et conseiller de Vizcarra et interroge le président pour avoir nié son amitié. De plus, il indique que la dernière fois qu’ils ont été communiqués était le 23 juillet, après quoi il blâme le président si quelque chose lui arrive.

« Je tiens à préciser que si quelque chose m’arrive, que s’ils m’ordonnent de tuer ou si quelque chose m’arrive, je blâmerai le président de la République », affirme-t-il.

« AUDIOS MANIPULÉS »

Lors de sa comparution, Vizcarra a déclaré que les audios avaient été « malicieusement édités et manipulés » et a soutenu qu’ils avaient été obtenus « illégalement ». « Comme vous pouvez le voir, ils cherchent délibérément à transformer une revendication de travail en un acte criminel ou politique, voulant sortir les mots de leur contexte et prétendant m’accuser de situations inexistantes », a-t-il ajouté.

«Tout cela est un complot contre la démocratie», a-t-il critiqué, déclarant que la révélation est un «canular qui cherche à déstabiliser la démocratie pour prendre le contrôle du gouvernement, permettre la réélection des membres du Congrès, reporter les élections et garantir leur victoire électorale. « .