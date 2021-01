Axel Weber, président d’UBS Group AG, prend la parole lors du Sommet des finances de Francfort à Francfort, en Allemagne, le lundi 22 juin 2020. Les actions européennes ont chuté et l’or a approché un plus haut de sept ans alors que l’Allemagne a signalé une augmentation des nouveaux cas de virus. Photographe: Peter Juelich / Bloomberg

(Bloomberg) – Le président d’UBS Group AG, Axel Weber, a réitéré son soutien au PDG Ralph Hamers après une enquête sur son rôle dans un scandale de blanchiment d’argent chez son ancien employeur, ING Groep NV, tout en refusant de prédire si le nouveau PDG resterait sur.

S’exprimant dans une large interview lors de la conférence UBS Greater China lundi, Weber a déclaré qu’au moment de l’embauche de Hamers, l’affaire avait été réglée entre le procureur néerlandais et ING, que Hamers dirigeait jusqu’à l’année dernière. Le président n’a pas répondu directement à la question de savoir s’il était convaincu que Hamers continuerait à diriger la plus grande banque de Suisse.

«Je suis convaincu qu’il a la capacité de faire du bon travail en tant que PDG d’UBS», a déclaré Weber dans l’interview de Bloomberg TV. “Nous surveillons la situation et nous la mettrons à jour au fur et à mesure que les événements se produisent.”

Weber et ses collègues du conseil de surveillance ont discuté de la capacité de Hamers à diriger la banque à la suite de l’enquête néerlandaise, qui a été annoncée en décembre, un mois seulement après la prise de fonction du nouveau PDG. Certains membres du conseil d’administration ont discuté de manière informelle de qui pourrait assumer ce rôle si la situation devenait intenable pour Hamers, qui a été choisi par Weber dans un mouvement surprise il y a un an, a rapporté Bloomberg.

Alors qu’ING est parvenu à un accord avec les procureurs néerlandais sur cette question en 2018, l’activiste financier Pieter Lakeman a fait appel de la décision et a intenté personnellement des poursuites contre Hamers, ce qui a conduit les juges à ordonner l’enquête.

Weber lui-même doit quitter ses fonctions de président en avril 2022 après une décennie à la banque. Alors que la banque a déjà examiné certains successeurs potentiels, elle intensifiera le processus après l’assemblée générale annuelle d’avril, où les actionnaires seront invités à le confirmer en tant que président pour une dernière année, a-t-il déclaré.

“Je pense que nous sommes bien préparés et que nous avons de bonnes critiques et des aperçus de certains candidats potentiels, nous sommes donc prêts à agir”, a déclaré Weber.

Ancien chef de la banque centrale allemande, la Bundesbank, Weber a été un fervent partisan de la consolidation dans le secteur bancaire européen. L’année dernière, le conseil d’administration d’UBS a discuté d’une liste de souhaits de partenaires potentiels pour un accord mégamerger potentiel comprenant Deutsche Bank AG, BNP Paribas SA et Credit Suisse Group AG, a rapporté Bloomberg à l’époque.

Tout en renouvelant l’appel à la consolidation dans l’interview, Weber a déclaré qu’UBS lui-même ne jouerait probablement pas un rôle actif à ce stade, car il est toujours au milieu d’une transition de direction.

Il a également peu de sens pour UBS de fusionner avec un rival européen axé sur la banque de détail ou d’investissement, a-t-il déclaré. Au contraire, la banque suisse serait plus intéressée par des acquisitions pour ses unités de gestion de patrimoine et d’actifs qui contribuent à mettre de la distance entre elle-même et ses plus proches concurrents.

UBS envisage des acquisitions en Chine, mais veut «voir la poussière se déposer d’abord sur les relations internationales», a déclaré Weber. Pour le moment, UBS souhaite s’approprier à 100% une participation de 51% dans une joint-venture en valeurs mobilières et attend une licence pour créer une banque de gestion de fortune numérique.

“L’essentiel à propos de la Chine est vraiment l’énorme base de clients”, a-t-il déclaré. «Les besoins d’investissement de la classe moyenne émergente en Chine sont un facteur clé de notre rentabilité future.

