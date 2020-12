Photo de fichier. Le président colombien Ivan Duque s’exprime lors d’un entretien avec . à Bogotá, Colombie, le 16 octobre 2020. REUTERS / Luisa González

Ce mercredi 9 décembre Président Iván Duque Il a évoqué l’arrivée du vaccin Covid-19 en Colombie et a assuré qu’il y aura une “attention opportune” pour ceux qui veulent recevoir le vaccin biologique.

Lors du sommet Asocapitales qui s’est tenu à Ibagué, Tolima, le président a assuré que “Personne ici ne sera laissé sans soins opportuns dans le système de vaccination” et a déclaré qu’au premier trimestre de 2021, le processus de vaccination commencera.

Il a également indiqué que son gouvernement espérait acquérir le vaccin, non seulement par le biais de mécanismes multilatéraux, mais aussi par le biais de négociations bilatérales. “La raison pour laquelle nous ne nous montrons pas est que tant que chaque négociation ne sera pas clôturée à cent pour cent, nous n’allons pas la divulguer car bon nombre de ces conversations sont négociées dans le cadre d’accords de confidentialité.”

Duque a insisté sur le fait que le message est “Vaccination financée par l’Etat” et il a dit que le gouvernement doit faire des investissements risqués. Sur ce, le président a rappelé qu’il avait déjà sanctionné la loi sur les vaccins, qui donne au gouvernement des outils pour la situation particulière, recueille El Tiempo. Il a également rappelé que “les vaccins sont volontaires” et a souligné que la meilleure option pour les gens de se faire vacciner est la pédagogie et la logistique.

“Les progrès que nous attendons sont l’année prochaine, dans la mesure du possible, au premier trimestre pour démarrer les cycles de vaccination dans le pays”, conclut-il.

Le ministère des Finances a publié la résolution n ° 2327 de 2020, qui officialise l’achat à la multinationale Pfizer de 10 millions de doses de son vaccin au prix de 12 dollars chacune.

Le Ministère des finances a déjà transféré 437 138 millions de dollars sur un compte de l’Unité de gestion des risques et des catastrophes pour l’achat de vaccins.

Le gouvernement, en dehors de cette option, a la participation au mécanisme Covax-Gavi pour obtenir d’autres vaccins qui seront approuvés à l’avenir. En cela, il a investi 427 milliards de dollars, ce qui, ajouté à l’élément qui se trouve dans l’UGRD, représente jusqu’à présent 864 milliards de dollars et le prix de la négociation avec Astrazeneca reste à révéler.

Les vaccins via Covax couvriront 10 millions de personnes et Pfizer 5 millions de personnes supplémentaires.

De plus, selon Semana, la date d’arrivée du vaccin dans le pays serait mars 2021. Même le ministre de la Santé, Fernando Ruiz, avait déclaré à l’époque que le pays avait depuis quelques mois «des plans de vaccination qui couvriront d’abord les agents de santé. , plus de 60 ans et personnes souffrant de comorbidités »et a insisté sur le fait que cela se produirait« au premier semestre 2021 ». Pour le reste des Colombiens, l’accès ne durerait que jusqu’en 2022.

Les groupes prioritaires sont: les agents de santé (800 000 personnes), les plus de 60 ans (6,8 millions de personnes) et la population souffrant de comorbidités telles que l’hypertension, le diabète, les insuffisances rénales et les maladies cardiaques (6,4 millions).

Alors que les premières journées de vaccination contre le covid-19 commencent à être programmées dans diverses parties du monde, en Colombie il y a plusieurs controverses autour du sujet. Dans une interview avec CM &, le porte-parole de l’Association colombienne des sociétés de médecine intégrale, Acemi, Gustavo Morales Cobo, a annoncé que l’EPS ne serait pas responsable des effets secondaires qui pourraient survenir après l’application du vaccin contre le covid-19. De plus, les associations scientifiques du pays étaient en désaccord avec un article du projet de loi récemment approuvé qui exonère les sociétés pharmaceutiques qui fourniront le vaccin en Colombie de toute responsabilité.

Ils créent des lignes pour signaler la corruption dans les prisons du pays

Alerte à Cali pour trois cliniques qui ont signalé une occupation de 100% en unité de soins intensifs en raison du COVID-19