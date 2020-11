07/04/2020 Le président colombien, Iv n Duque. POLITIQUE ESPAGNE EUROPE MADRID INTERNATIONAL C SAR CARRI N / PRESIDENCE DE COLOMBIE

Ce dimanche 29 septembre, le président Duque a évoqué la reconstruction de l’île de Providencia, après les dégâts causés après le passage de l’ouragan Iota, lors de son intervention dans le programme «Prévention et action».

Duque, a souligné que la livraison de tentes et de kits de base a été effectuée, et que dans les prochaines 48 heures, ils livreront des moustiquaires et du plastique aux maisons qui ont des fondations.

De même, le président a affirmé qu’ils feraient de Providencia une île à zéro émission.

“Nous allons faire de Providencia en reconstruction une île à zéro émission”, a souligné le président.

Par ailleurs, le chef de l’Etat a expliqué qu’il s’agit de la gestion des ordures, de l’exploitation des transports et de l’énergie, ainsi que du contrôle de l’empreinte individuelle, permettent d’amener l’île à ce niveau.

“Notre défi est de finaliser le nettoyage et l’enlèvement afin que le Plan 100 puisse avoir la plus grande accélération”, a-t-il dit et a souligné qu’il s’agissait d’une “reconstruction durable”, Duque a ajouté, résumant les progrès réalisés dans la récupération de ce territoire.

De même, le président a souligné le travail d’équipe de tout l’Etat, qui se traduit par le déblaiement total des routes pour permettre la mobilité des poids lourds.

À titre d’exemple de progrès dans l’élimination des débris, Duque a indiqué que «Ce quai où nous sommes, il y a huit jours à peine, était complètement débris avec des débris (…) il a été garanti non seulement que les bateaux peuvent arriver, que l’aide humanitaire peut arriver, que le carburant peut arriver, mais que le canal a également été rétabli. accès”.

De son côté, Susana Correa, responsable de la reconstruction de la zone insulaire, a rapporté que les premiers jalons de ces deux semaines avaient déjà été franchis et renvoyé à ceux de décembre.

“Aujourd’hui – dimanche – neuf camions à benne basculante que nous avons pour cette collecte arrivent, et nous espérons que le 10 décembre, en collaboration avec les forces armées, nous finirons ce nettoyage et l’enlèvement des débris”Fit remarquer Correa.

Il a également ajouté que le service énergétique sera rétabli dans toute l’île le 30 décembre, mais que l’aéroport sera atteint avec l’énergie du système le 7 décembre; le diagnostic des réseaux et aqueduc devrait être prêt le 9 décembre pour poursuivre les travaux de récupération.

Concernant les télécommunications, le directeur du Département de la prospérité sociale a déclaré que «nous avons une couverture de 100% de l’île avec tous les services de télécommunications en février. Cependant, dans deux semaines, la plupart des stations seront opérationnelles.».

