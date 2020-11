Sur la photo, le président élu américain Joe Biden (c). . / Peter Foley / Archives (PETER FOLEY /)

Washington, 8 novembre . .- Le président élu des États-Unis, Joe Biden, a maintenu sa routine dominicale en assistant à la messe dans une église près de chez lui à Wilmington (Delaware), un jour après avoir prononcé son discours de victoire aux élections présidentielles mardi dernier après un décompte angoissant dans lequel il a battu le républicain Donald Trump.

Biden, un catholique pratiquant, a assisté avec sa fille Ashley et son petit-fils Hunter à Saint Joseph sur l’église Brandywine à Wilmington, son lieu de résidence.

Comme cela arrive souvent, le déjà président élu a quitté le temple avant la fin du service pour éviter de déranger le reste des paroissiens compte tenu du grand nombre de journalistes et de son entourage sécuritaire.

Peu de temps après, il s’est rendu dans un cimetière voisin où son fils Beau, ainsi que sa première femme, Neilia, et leur fille Naomi sont enterrés.

Biden n’a plus d’événements publics prévus pour la journée.

En revanche, il a annoncé ce dimanche le lancement de son équipe de transition aux côtés du vice-président élu, Kamala Harris, et qu’elle se concentrera sur les principaux défis actuels du pays: faire face à la pandémie de coronavirus, relance économique, faire progresser l’équité raciale et la lutte contre la crise climatique.

Biden, qui était vice-président de l’administration Barack Obama entre 2009 et 2017, s’est présenté dans son discours de victoire comme le leader conciliant qui cherchera à mettre fin à la polarisation dans le pays.

La projection du triomphe du politicien démocrate vétéran est intervenue après près de quatre jours d’attente angoissante, alors que les États comptaient le record de bulletins de vote envoyés par courrier lors des élections avec le plus de participation dans l’histoire des États-Unis.