Alberto Fernández et l’équipe ministérielle avec laquelle il se sent à l’aise et en sécurité: Santiago Cafiero, Wado de Pedro et Gabriel Katopodis.

Cela a été décidé tard hier soir. Dans le cadre du premier anniversaire du gouvernement, le président allait se rendre à Garín, Escobar, pour visiter le laboratoire où est produit le principe actif du vaccin contre le coronavirus. Mais il a été décidé de reporter cette activité pour faire face à l’annonce d’aujourd’hui, où Alberto Fernández sera accompagné du ministre de la Santé, Ginés González García.

Le rendez-vous sera à 11 heures dans la salle de conférence de la Casa Rosada. Et il est supposé qu’il pourrait s’agir d’une annonce différée, celle de l’accord avec la Russie pour l’achat du vaccin Spoutnik-V, qui est en cours de développement par l’Institut Gamaleya.. Mais personne n’a voulu le confirmer. Il est apparu seulement qu’il s’agissait d’une annonce de la zone de santé, ce qui est une bonne nouvelle.

Après le tweet qu’Alberto Fernández a publié aujourd’hui à 9h du matin en commémoration de sa première année de mandat, «Bien que nous ne l’ayons pas élu, c’est le moment qu’il nous fallait. Nous n’avons donc pas fait tout ce que vous attendiez, mais nous avons fait ce à quoi vous ne pouviez pas vous attendre. Maintenant, unis, reconstruisons l’Argentine ensemble », la première activité présidentielle sera cette conférence de presse avec González García.

«Tout est atypique dans la présidence d’Alberto (Fernández). Son arrivée à la candidature, son rôle dans une coalition qu’il ne gère pas, ses tentatives d’équilibrer les rôles au sein du gouvernement pour que chacun se sente partie prenante. Puis vint la pandémie, une balançoire phénoménale impossible à prévoir dans le pire des cauchemars. Pour certains, cela peut paraître peu, mais si j’étais à lui, je serais très satisfait ». Qui a parlé Infobae C’est un ami du Président qui est fonctionnaire, même s’il ne le voit pas si souvent, car il a une responsabilité loin du jour en jour. Et il a ajouté autre chose: “Bien sûr, il a imaginé autre chose, mais à qui n’est-ce pas arrivé la même chose?”

Le concret est qu’aujourd’hui, lorsque le premier anniversaire de son gouvernement est célébré, le président n’envisage de partager aucune scène avec quiconque a facilité sa montée au pouvoir. Et la façon dont vous vivez la situation particulière est l’un des secrets les mieux gardés dans les bureaux de la Casa Rosada. “Sans commentaire”, est la seule réponse qu’ils répètent, à moitié en plaisantant, à moitié sérieusement, cherchant à protéger la vie privée présidentielle dans une affaire où personne n’ose inventer.

Oui, l’agenda présidentiel de la journée pouvait être connu, en phase avec l’empreinte de ce qui a été son année au pouvoir. À proprement parler, Alberto a commencé la mise en scène hier, présentant les 30 travaux publics qu’il a déjà achevés malgré les circonstances très défavorables dans lesquelles il a dû gouverner. Il l’a fait entouré du chef d’état-major, Santiago Cafiero, le ministre de l’intérieur, Eduardo «Wado» de Pedro et le ministre des Travaux publics, Gabriel Katopodis, un trio avec qui il se sent en sécurité.

J’allais continuer aujourd’hui à 10h30 avec la tournée que j’avais prévue pour l’usine du Laboratoire MAbxience, où le principe actif du vaccin mis au point par l’Université d’Oxford et le laboratoire AstraZeneca est déjà en cours de production, mais a finalement décidé de le reporter à un autre jour et de tenir la conférence de presse d’aujourd’hui.

L’annonce de l’accord que l’homme d’affaires Hugo Sigman a tissé a également été faite par le président lui-même, accompagné du ministre González García. Et, à ce moment-là, il a été dit que “Il sera disponible pour le premier semestre 2021”, bien que depuis lors, on ait toujours cherché à donner de l’optimisme à l’opinion publique en faisant avancer les temps, ce qui en général a causé plus de confusion qu’autre chose.

À midi, le président inaugurera la Maison des lauréats du prix Nobel d’Amérique latine, avec la présence du prix Nobel de la paix 1980, Adolfo Pérez Esquivel, et Alberto Barbieri, recteur de l’UBA, l’entité qui a conçu l’espace et se chargera de l’administration de l’espace qui fonctionnera dans le siège d’origine de SERPAJ, à San Telmo. Ce sera quelque chose comme une maison-musée qui fonctionnera au Mexique 479, une propriété construite en 1875, qui sera valorisée pour mettre en valeur la trajectoire des Argentins formés par l’UBA et reconnus par l’Académie Nobel.

Après le déjeuner, que vous ne partagerez en principe qu’avec votre équipe la plus proche, vous recevrez le rapport final non contraignant du Conseil consultatif pour le renforcement du pouvoir judiciaire et du ministère public, également appelé «Commission Beraldi», Du nom de l’un de ses membres, l’avocat personnel de Cristina Fernández de Kirchner, Alberto Beraldi.

Arrivée hier au Musée du Bicentenaire, où les événements pour le premier anniversaire de la direction ont commencé

À 17h00, enfin, les prix Azucena Villaflor de Devicenti seront remis à l’Espace pour la mémoire et les droits de l’homme (Ex ESMA) pour la trajectoire civique en défense des droits de l’homme, non décernés entre 2015 et 2020, lors de la gouvernement de Mauricio Macri. C’est un prix qui a été créé par Néstor Kirchner en 2003 et dont la première édition s’est tenue dans la salle blanche de la Casa Rosada, en 2004.

Alberto Fernández est très au courant de cette première tranche, qui a eu lieu le 10 décembre 2004, lorsque l’ancien président a déclaré que “Le temps de l’histoire ne se termine pas par une gestion, nous construisons des étapes avec des succès, des erreurs, des vertus et des erreurs, mais l’important est de construire cette échelle ascendante »et il a assuré de parler« sans aucune sorte de ressentiment, ni de haine, ni de vengeance ».

Comme prévu, tout indiquerait que le vice-président sera le grand absent de cette série d’événements. Elle a déjà parlé avec la lettre qu’elle a rendue publique hier, où elle a mis une photo du jour de la prise en charge où Alberto et elle sont devant la Casa Rosada, bien qu’elle ne le mentionne pas et apprécie son effort. Il ne le critique pas non plus. Il se concentre sur la critique des décisions de la Cour suprême de justice, préoccupée par sa propre situation judiciaire.

“Ne voyez pas de fantômes, il a laissé le rôle du 10 décembre à Alberto”, a déclaré un député de la Nation qui connaît les deux. Un fait curieux est que Cristina semble aimer être le protagoniste le 9 décembre, comme le jour où elle a fait une citrouille et laissé la scène à Mauricio Macri.

