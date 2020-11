Le président colombien Ivan Duque arrive pour la cérémonie d’assermentation du président élu de la Bolivie Luis Arce (non représenté) à la Plaza Murillo, à La Paz, en Bolivie, le 8 novembre 2020. REUTERS / David Mercado

Le président Iván Duque est arrivé à La Paz le samedi 7 novembre après avoir mené le dialogue sur la réactivation économique de l’Engagement envers la Colombie à Montería. Le programme des activités en Bolivie a commencé tôt ce dimanche. L’un des objectifs de la rencontre avec le nouveau président bolivien est de promouvoir la Communauté andine des nations (CAN), que la Colombie préside pro tempore depuis juillet.

Le président Iván Duque à son arrivée dans la ville de La Paz, en Bolivie. 7 novembre. Gracieuseté: @IvanDuque Iván Duque, président de la Colombie.

L’une de ses propositions de revitalisation du bloc d’intégration, également formé par la Bolivie, l’Équateur et le Pérou, se distingue par la Charte andine de l’environnement, qui établit les axes de lutte contre le changement climatique et de protection des écosystèmes de la région. Cette lettre a été présentée le 1er septembre lors de la 20e réunion extraordinaire du Conseil andin des ministres des Affaires étrangères. Le même jour, la Colombie a annoncé, au nom de la Communauté andine, une contribution à l’Organisation panaméricaine de la santé d’un montant de 500 000 dollars, pour contribuer à l’accès aux vaccins et aux fournitures contre le covid-19.

En outre, le président colombien voyage accompagné de la chef de cabinet, María Paula Correa, et des ministres des relations étrangères, Claudia Blum, et de l’environnement et du développement durable, Carlos Eduardo Correa; la vice-ministre des Affaires multilatérales du ministère des Affaires étrangères, Adriana Mejía, et la vice-ministre du commerce extérieur, Laura Valdivieso.

En ce moment, le président Iván Duque rencontre le roi Felipe VI d’Espagne pour établir de nouvelles stratégies multilatérales pour aider à faire face à l’urgence sanitaire, mobiliser les investissements espagnols en Colombie et améliorer l’accès des produits nationaux à l’Espagne. Il a également assuré qu’une contribution économique importante de l’Espagne se matérialisera pour faire face à la situation des migrants dans les zones frontalières. En outre, il a déjà examiné les relations bilatérales et l’intégration régionale avec le chef de l’Etat paraguayen, Mario Abdo Benítez.

Le président Iván Duque en réunion avec le roi Felipe VI d’Espagne. Gracieuseté: @IvanDuque Iván Duque, président de la Colombie.

Le président Iván Duque a annoncé, via son compte Twitter, que la rencontre avec le président de la République argentine, Alberto Fernández, a permis, d’un commun accord, d’accroître les échanges entre les deux pays.

Le président Iván Duque et le président Alberto Fernández de la République argentine. Gracieuseté: @IvanDuque Iván Duque, président de la Colombie.

Iván Duque se rendra cet après-midi au Chili où il tiendra une réunion avec son homologue Sebastián Piñera, pour préparer la prestation de la présidence de l’Alliance du Pacifique, qui sera confiée par les Chiliens à la Colombie en en décembre prochain et durera un an. Ils parleront également des mesures qui ont été prises dans les pays pour faire face à la pandémie causée par le coronavirus, de la réactivation économique et des situations épidémiologiques dans la région et de la direction pour trouver un vaccin au sein de l’alliance dans le mécanisme Covax sera inspecté. En outre, ils discuteront des opportunités d’échange et de croissance économique dans la région.

L’Alliance du Pacifique est un mécanisme d’intégration économique et commerciale composé du Chili, de la Colombie, du Mexique et du Pérou. Il établit la libre circulation des biens, des services, des personnes et des capitaux entre les nations sous le précepte de la coopération. Il a été créé en 2011 et est entré en vigueur en juin 2015, mais son protocole commercial a officiellement commencé le 1er mai 2016.

Aussi, le président chilien remettra la présidence pro tempore de Prosur à la Colombie le mois prochain. Cet organisme international, créé en 2019, a été proposé par les présidents colombien et chilien dans le but de renforcer l’intégration en Amérique du Sud. Le 14 janvier 2019, le président Iván Duque, lors de l’annonce du Forum pour le progrès de l’Amérique du Sud (Prosur), a déclaré que la coordination des politiques publiques en faveur de la démocratie, de l’indépendance des pouvoirs et de l’économie de marché.

D’autre part, les questions environnementales telles que le PreCOP sur la biodiversité, une réunion préalable à la COP15, qui se tiendra en Colombie en 2021; COP26 sur le changement climatique; le Pacte amazonien (signé l’année dernière par sept pays, dont la Bolivie), la protection des océans et l’utilisation des plastiques sont des questions clés à l’ordre du jour du président.

Le président Iván Duque retournera à Bogotá le dimanche 8 novembre dans la nuit.