Le président de l'Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa.

Johannesburg, 26 novembre . .- Le Parlement sud-africain a accepté aujourd’hui que le président du pays, Cyril Ramaphosa, soit confronté à la première motion de défiance en son mandat, sollicitée par un parti minoritaire en rejet de sa direction et de sa gestion de la crise économique que le pays traversait déjà avant la pandémie.

La motion sera votée jeudi prochain au siège du Parlement, à Cape Town (sud-ouest), et n’a aucune option pour réussir car le Congrès national africain (ANC) au pouvoir bénéficie d’une majorité parlementaire absolue.

La mesure a été demandée en février dernier par le Mouvement africain pour la transformation (ATM, pour son sigle en anglais), un parti qui ne dispose que de deux sièges sur les 400 que compte l’Assemblée nationale (Chambre basse), contre 230 à l’Assemblée nationale. CNA.

Les arguments présentés à l’époque par l’ATM critiquaient la direction de Ramaphosa en raison de son incapacité à surmonter la crise économique que le pays traînait ces dernières années (et qui avec la pandémie qui a suivi s’est encore aggravée).

Selon l’ATM, l’Afrique du Sud a donné à Ramaphosa «carte blanche» pour déclencher la «nouvelle aube» qu’il avait promise – à la fois en remplaçant Jacob Zuma (contraint de démissionner début 2018 en raison de nombreux scandales de corruption) et lorsqu’il a revalidé le pouvoir. lors des élections de mai 2019 – mais après deux ans, le pays n’a toujours pas levé la tête.

“Du guichet automatique, nous n’avons aucune preuve de quelque chose de positif en Afrique du Sud, sauf la patience de la population, qui s’épuise”, a souligné ce parti.

Malgré le fait que plus de six mois se soient écoulés, le secrétariat du président de l’Assemblée nationale, Thandi Modise, a confirmé aujourd’hui que la motion sera présentée et débattue jeudi prochain.

Pour que le vote de défiance réussisse, il devrait être soutenu par une majorité simple, conformément à la loi sud-africaine.

Ce sera le premier auquel sera confronté Ramaphosa, un dirigeant qui, malgré les grandes difficultés que le pays a traversées, bénéficie toujours d’un bon niveau de soutien et de popularité depuis son arrivée au pouvoir.

Son prédécesseur controversé, Jacob Zuma, a dépassé sept motions de défiance au cours de ses près de neuf ans au pouvoir.

Du parti au pouvoir, pour le moment, il n’y a eu aucune déclaration après avoir appris que la motion de censure serait votée. .

