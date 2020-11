Le président français Emmanuel Macron (R) accueille son homologue sénégalais, Macky Sall (L). . / EPA / YOAN VALA / Archives

Dakar, 2 nov . .- Après la dissolution du gouvernement mercredi dernier, le président du Sénégal, Macky Sall, a formé un nouveau cabinet composé de 33 ministres et ouvert aux personnalités de l’opposition qui cherche, entre autres objectifs, à relancer l’économie nationale .

Dans un communiqué publié tard ce dimanche, le porte-parole du gouvernement, Seydou Gueye, a souligné que le nouvel exécutif “porte également la marque d’un important rajeunissement de l’équipe pour optimiser le capital humain de la jeunesse sénégalaise”, qui est contraint de émigrer faute d’emplois.

Vingt-trois membres conservent leur portefeuille ministériel, trois autres ont été transférés dans d’autres départements et sept nouveaux ministres ont été nommés, dont la chef des Affaires étrangères, Aissata Tall Sall.

Le chef du parti d’opposition Libéraux et Démocrates / Y Suqali (PLD / AS), Oumar Sarr, entre également au Cabinet, entre autres personnalités de l’opposition, et reprend le portefeuille des Mines et de la Géologie.

«Le gouvernement ainsi mis en place est marqué par une ouverture politique dans la dynamique de consensus issue du dialogue national large et inclusif», a expliqué Gueye.

Le Président Sall, a-t-il poursuivi, a confié au Gouvernement “une mission spéciale d’intérêt général à deux dimensions complémentaires. La première est de promouvoir la relance de l’économie nationale”, alourdie par les effets de la pandémie de covid.

«Le second, pour assurer une protection plus soutenue de toutes les forces vitales de la nation», a poursuivi le porte-parole, soulignant que le nouveau gouvernement, également composé de quatre secrétaires d’État, est un exécutif «d’ouverture et d’unité».

Dans le contexte de la crise des coronavirus et de son impact, a-t-il ajouté, le Cabinet renouvelé imprimera «une dynamique constructive d’innovations, de transformations, de réalisations et de changements nécessaires pour accélérer l’émergence du Sénégal dans la paix, la sécurité, la stabilité, la prospérité et l’équité sociale et territoriale. ·

Sall, qui dirige ce pays d’Afrique de l’Ouest depuis 2012, a soudainement dissous le gouvernement le 28 octobre sans donner aucune explication à cette mesure drastique.