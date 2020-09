TAIPEI (.) – La présidente taïwanaise Tsai Ing-wen a visité vendredi une base de missiles de défense aérienne, où elle a exhorté les troupes à être inébranlables dans leur défense de la souveraineté et de la démocratie de l’île alors que les tensions avec la Chine continuent d’augmenter.

Taïwan, revendiqué par la Chine comme étant le sien, affirme que les forces chinoises ont effectué deux jours d’exercices aériens et navals à grande échelle au large du sud-ouest de Taiwan et dans sa zone d’identification de défense aérienne, le dénonçant comme une provocation.

La Chine a intensifié son activité militaire autour de Taiwan cette année.

Tsai, qui a été réélu par un glissement de terrain en janvier en promettant de tenir tête à la Chine, a observé des exercices et a discuté avec les soldats pour les remercier de leur dur labeur, dans des images vidéo fournies par le gouvernement.

« Pour le moment, le harcèlement aérien de Taiwan par les communistes chinois et les exercices militaires ont été assez fréquents », a déclaré Tsai. « Je crois que tout le monde est clair sur cette situation dans l’accomplissement de sa mission et sait qu’il a une énorme responsabilité. »

Le ciel et les habitants de Taiwan sont en sécurité grâce à leur travail acharné, a-t-elle ajouté.

«Je veux encourager tout le monde en disant:« Ne cédez pas un pouce de la souveraineté de la nation et tenez-vous fermement à la démocratie et à la liberté ». C’est notre conviction et notre détermination à protéger notre maison et à défendre notre pays. Veuillez tous prendre cela à cœur . «

La Chine n’a pas encore répondu aux plaintes de Taïwan concernant les récents exercices, qui se sont déroulés entre la partie continentale de Taiwan et les îles Pratas contrôlées par Taiwan dans la partie nord de la mer de Chine méridionale.

(Reportage de Ben Blanchard; Édité par Kim Coghill)