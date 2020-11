La décision de lancer une transition de gouvernement aux États-Unis est entre les mains d’Emily Murphy, chef de la General Services Administration (GSA pour son acronyme en anglais).

À la lumière de cela lundi, l’administration des services généraux a informé le président élu Joe Biden que l’administration Trump était prête à entamer le processus de transition formel, selon une lettre de l’administrateur Emily Murphy envoyée lundi après-midi et obtenue par CNN.

Pour cette raison, le président américain sortant, Donald Trump, a remercié Murphy pour son dévouement ferme et sa loyauté envers le pays.

Par le biais de son compte Twitter officiel, Trump a déclaré: «Je tiens à remercier Emily Murphy de la GSA pour son dévouement et sa fidélité inébranlables à notre pays. Elle a été harcelée, menacée et maltraitée, et je ne veux pas que cela lui arrive, à sa famille ou aux employés de la GSA. Notre cas continue FORT, nous continuerons avec le bien et avec le combat ».

De même, le président américain a déclaré: “Je pense que nous vaincrons! Cependant, dans le meilleur intérêt de notre pays, Je recommande qu’Emily et son équipe fassent tout ce qu’il faut concernant les protocoles initiaux, et j’ai dit à mon équipe de faire de même.