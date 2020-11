Le président Donald Trump a assuré qu’il quitterait la Maison Blanche si le collège électoral des États-Unis officialise la victoire du président élu Joe Biden, bien qu’il ait insisté sur le fait que cette décision serait une “erreur”. Le président a passé Thanksgiving jeudi à réitérer des affirmations non fondées selon lesquelles sa défaite électorale était due à une «fraude massive» et à des fonctionnaires malhonnêtes dans des États critiques.

Monde de Miami / AP

Interrogé par les journalistes s’il quitterait la Maison Blanche, permettant une transition pacifique en janvier, le président a répondu: “Je le ferai certainement, mais vous le savez.” Cependant, il a insisté sur le fait que «beaucoup de choses» pourraient se produire et modifier les résultats avant qu’il ne soit temps de passer le pouvoir. C’était la première fois que Trump répondait aux questions depuis le jour du scrutin.

“Cela a encore un long chemin à parcourir”, a déclaré Trump, malgré la perte des élections.

Le fait qu’un président américain en exercice ait même dû se demander s’il quitterait ou non ses fonctions après avoir perdu sa réélection montre à quel point Trump a bouleversé le cours habituel à maintes reprises au cours des trois dernières semaines. Bien qu’il n’y ait aucune preuve du type de fraude généralisée alléguée par le président, lui et son équipe juridique ont travaillé pour contester l’intégrité des élections et cherchent à renverser la volonté des électeurs en violation sans précédents de normes démocratiques.

Trump s’est entretenu avec des journalistes dans la salle de réception diplomatique ornée de la Maison Blanche après avoir organisé une téléconférence avec des chefs militaires américains basés dans différentes parties du monde. Il les a remerciés pour leur service, en les avertissant en plaisantant de ne pas manger trop de dinde, et une fois l’appel terminé, il a de nouveau parlé des élections. Il a répété ses plaintes et critiqué les responsables de Géorgie et de Pennsylvanie, deux États clés sans préférence politique claire qui ont aidé Biden à la victoire.

Trump a affirmé, malgré les résultats, que ce n’était peut-être pas son dernier Thanksgiving à la Maison Blanche. Il a insisté sur le fait qu’il y avait eu “une fraude massive”, malgré les autorités étatiques et les observateurs internationaux affirmant qu’il n’y avait aucune preuve de cela et que l’équipe de campagne du président avait échoué à plusieurs reprises devant le tribunal.

L’administration Trump a déjà autorisé le début d’une transition formelle, mais le président est en désaccord avec Biden pour aller de l’avant.

“Je pense que ce n’est pas juste que j’essaie de choisir un cabinet”, a déclaré Trump, bien que les responsables des deux équipes travaillent déjà ensemble pour mettre à jour l’équipe de Biden.

Le président a annoncé qu’il se rendrait en Géorgie pour des rassemblements avec ses partisans avant les deux seconds tours des élections pour les sièges du Sénat qui détermineront quel parti contrôlera la chambre haute. Trump a déclaré que le rassemblement des sénateurs républicains David Perdue et Kelly Loeffler aurait probablement lieu samedi. Plus tard, la Maison Blanche a précisé que le président faisait référence au 5 décembre.

L’une des raisons pour lesquelles les républicains ont resserré les rangs avec Trump et ses allégations non fondées de fraude a été de maintenir l’enthousiasme de sa base électorale avant le deuxième tour prévu pour le 5 janvier, mais le président, dans ses remarques , s’est ouvertement demandé si ces élections seraient justes, une décision qui pourrait affecter la participation républicaine.

«Je pense qu’ils ont affaire à un système très frauduleux. Je suis très préoccupé par cela », a-t-il déclaré. “Les gens sont très déçus de nous avoir volés.”

En ce qui concerne le collège électoral, Trump a clairement indiqué qu’il ne reconnaîtra probablement jamais officiellement sa défaite, même s’il a déclaré qu’il quitterait la Maison Blanche.

«Ce sera très difficile d’admettre (la défaite). Parce que nous savons qu’il y a eu une fraude massive », a-t-il déclaré et souligné que« le temps n’est pas de notre côté ».

“S’ils le font”, a rapporté Trump, se référant à savoir si le collège électoral vote contre eux, “ils ont commis une erreur”.