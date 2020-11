PHOTO DE FICHIER: Le prince Charles de Grande-Bretagne assiste à l’événement du jour du Souvenir national, à l’Arboretum national du Staffordshire, en Grande-Bretagne, le 15 août 2020. REUTERS / Molly Darlington / Pool / File Photo

LONDRES, 10 novembre (.) – Le prince Charles de Grande-Bretagne assistera ce week-end à la principale cérémonie de commémoration de l’Allemagne à Berlin, a annoncé mardi son bureau, la première fois qu’un membre de la royauté britannique assistait à l’événement.

Charles, le fils de la reine Elizabeth et héritière du trône britannique, et son épouse Camila assisteront à la cérémonie commémorative centrale le 15 novembre, qui commémore la journée nationale de deuil de l’Allemagne. Le prince prononcera un discours sur place.

“La Journée nationale de deuil se concentrera cette année sur l’amitié germano-britannique, qui s’est développée au cours des 75 années écoulées depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale”, a déclaré Clarence House, le bureau de Carlos, dans un communiqué.

“L’événement rend hommage à l’engagement des alliés pour la libération de l’occupation nazie et pour la reconstruction, la redémocratisation et la réunification ultérieure de l’Allemagne. Il se souvient de toutes les victimes de la guerre et de la tyrannie”, a-t-il ajouté.

Le président allemand Frank-Walter Steinmeier a assisté au jour du Souvenir britannique en 2018, mais le voyage de Carlos et Camilla représentera la première visite d’un royal britannique au premier événement commémoratif d’Allemagne.

Carlos s’est rendu pour la première fois en Allemagne de l’Ouest en 1962 et a depuis visité le pays plus de 30 fois à titre public et privé, le dernier voyage en mai 2019.

(Reportage d’Alistair Smout. Édité en espagnol par Lucila Sigal)