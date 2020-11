Le prince William a eu le COVID-19 en avril mais la famille royale britannique a préféré le garder caché pour ne pas alarmer la nation

Le prince William a combattu secrètement le coronavirus en avril, quelques jours après que son père, Carlos de Inglaterra, l’ait contractéLe journal Sun a rapporté ce dimanche. Pour le moment, Buckingham Palace n’a pas confirmé l’information.

Le petit-fils de 38 ans de la reine Elizabeth II a gardé sa maladie complètement secrète et loin de la presse parce que son père, le prince Charles et le Premier ministre du pays, Boris Johnson, venaient de contracter le virus et William était préoccupé par l’impact que cela pourrait avoir sur le pays lorsqu’il a appris sa maladie, ont déclaré des sources aux médias susmentionnés.

“William a été très affecté par le virus“Une source a déclaré au tabloïd britannique. “À un moment donné, il avait de graves difficultés à respirer, donc évidemment tout le monde autour de lui avait très peur. “

Mais “après avoir vu les médecins et avoir été testé positif, ce qui était évidemment un énorme choc, William a décidé d’essayer de continuer comme d’habitude»A ajouté l’informateur. “Il était déterminé à remplir ses engagements.”

Le prince, qui succède à son père sur le trône, il a été soigné par des médecins du palais et mis en quarantaine à la maison de la famille Anmer Hall à Norfolk. De là, il a continué à travailler à distance via des appels vidéo en compagnie de sa femme, Kate Middleton, future reine consort.

William a gardé sa maladie secrète parce que «des choses importantes se passaient et je ne voulais inquiéter personne“Le Sun a rapporté.

Désormais, “à la suite de sa propre expérience, il se rend compte qu’absolument n’importe qui peut contracter cette terrible maladie et il sait combien il est impératif que nous prenions tous cette deuxième quarantaine au sérieux”, a ajouté la source.

Lorsque la reine Elizabeth II a prononcé son discours passionné “ Nous nous reverrons ”, le duc de Cambrige a décidé qu’il valait mieux ne pas augmenter la tension britannique. Et malgré l’impact du virus sur lui, William a continué à communiquer avec les travailleurs. de la ligne de front du NHS pour leur dire à quel point il était “ fier ” de son engagement à lutter contre le coronavirus.

La reine Elizabeth II prononce un discours devant la nation et le Commonwealth au château de Windsor (.)

Le 16 avril, William a ouvert l’hôpital Birmingham Nightingale par appel vidéo et a félicité le personnel pour son «merveilleux exemple». Quelques jours plus tard, il a été filmé devant sa maison d’Anmer Hall avec Kate, 38 ans, et leurs enfants George, 7 ans, Charlotte, 5 ans et Louis, 2 ans, en hommage aux professionnels de la santé.

La nouvelle survient alors que le duc et la duchesse de Cambridge ont emmené les enfants en vacances en famille dans une modeste cabane des îles Scilly pour une pause bien méritée après le travail acharné de la reine Elizabeth II, qui a passé plusieurs mois confinée au château de Windsor. .

Actualités en développement …