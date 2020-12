Le manque de précipitations en Argentine et au Brésil, et la grève dans les ports exportateurs de notre pays, qui dure depuis 15 jours, continue d’avoir un impact sur les prix du soja. REUTERS / Bryan Woolston

Le prix du soja continue d’augmenter vers la fin de l’année. La veille de Noël, il a clôturé avec une nouvelle hausse, la septième consécutive, en progressant de 1,75 USD (+ 0,37%) sur le marché de Chicago. Ainsi, le dernier jour ouvrable d’exploitation de la semaine, le contrat de janvier se situait à 464,26 USD la tonne, la valeur la plus élevée des six dernières années et demie.

Après avoir atteint un maximum de 465,63 USD la tonne au début de la roue, le prix des oléagineux s’est légèrement dégonflé dans la dernière section des opérations, après la diffusion de nouveaux bulletins météorologiques pour la semaine prochaine, qui prévoient des pluies pour la semaine prochaine dans les régions productrices d’Amérique du Sud, en particulier au Brésil.

Le prix du maïs dans le contrat conclu en mars prochain a également augmenté de 1,08 USD (+ 0,61%), pour se maintenir à 176,07 USD la tonne. Au contraire, les contrats conclus pour le blé en mars – la position la plus proche – ont baissé de 0,73 USD (-0,31%), à 231,39 USD la tonne.

Les prix du soja continuent d’être impactés par le manque de précipitations en Argentine et au Brésil, et la grève dans les ports exportateurs de notre pays, qui a déjà duré 15 jours et s’est prolongée dans le temps, depuis les dernières heures. les syndicats pétroliers ont rejeté la proposition salariale présentée hier soir par la Chambre de l’industrie pétrolière.

L’extension de la contestation entraîne de plus grandes complications pour le mouvement d’exportation et l’industrialisation des matières premières, en plein développement de la récolte de blé et d’orge.

Selon Carlos Pouiller, analyste du marché des céréales, “la mesure de la force a pratiquement asséché l’offre de tourteau de soja sur le marché international, où il ne faut pas oublier que l’Argentine est le principal exportateur avec environ 50% de l’offre totale de ce produit. Depuis plusieurs jours, l’approvisionnement de notre pays a été suspendu et cela a également contribué à augmenter le prix du soja sur le marché international. De manière générale, on peut dire que le marché est très sensible à ce qui se passe du côté de l’offre en ce moment, dans un contexte de demande soutenue ».

Pendant ce temps, les yeux sont également tournés vers Buenos Aires, où se tiennent des réunions entre représentants des chambres de commerce et des syndicats, pour tenter de débloquer la grève dans les ports céréaliers qui dure déjà depuis 15 jours.

Il convient de rappeler que dans son rapport hebdomadaire publié mercredi, le Département des estimations agricoles de la Bourse des céréales de Buenos Aires a indiqué qu’à ce jour, 77,2% de la superficie prévue en soja a été ensemencée sur 17,2 millions d’hectares.

Ces derniers jours, les tâches de plantation de soja de second ordre se sont concentrées dans le centre et le sud du pays. Il y a des retards de plantation dans le nord de La Pampa, la NOA, l’ouest et le centre de Buenos Aires, en raison du manque d’humidité dans les sols.

Selon les techniciens de la bourse des céréales de Buenos Aires, il reste encore 3,9 millions d’hectares à incorporer, dont 2,25 millions d’hectares sont concentrés dans le nord de la zone agricole.

