Alors que le pays est en proie à des manifestations continues contre la violence policière et le racisme sociétal persistant, de nombreuses organisations ont publié des déclarations promettant de faire mieux. Ces promesses comprennent souvent des améliorations des pratiques d’embauche; une priorité sur la rétention et la promotion des personnes de couleur; et s’engage à mieux servir ces personnes en tant que clients et clients.

Alors que ces organisations s’efforcent de respecter leurs déclarations, la formation sur les préjugés implicites est souvent en tête de liste. Au fil de la réflexion, ces préjugés et stéréotypes non conscients sont activés spontanément et automatiquement et peuvent affecter par inadvertance la façon dont les Américains blancs voient et traitent les Noirs et les autres personnes de couleur. L’espoir est qu’avec une formation appropriée, les gens peuvent apprendre à reconnaître et à corriger cette forme préjudiciable de biais.

Dans le secteur des soins de santé, les préjugés implicites sont parmi les coupables probables de nombreuses disparités raciales et ethniques persistantes, comme la mortalité infantile et maternelle, les maladies chroniques telles que le diabète et, plus récemment, le COVID-19. Les Noirs américains sont environ 2,5 fois plus susceptibles de mourir du COVID-19 que les Blancs, et les données émergentes indiquent que les Amérindiens souffrent également de manière disproportionnée de la pandémie. Les préjugés implicites peuvent avoir une incidence sur la manière dont les cliniciens et autres professionnels de la santé diagnostiquent et traitent les personnes de couleur, entraînant de pires résultats. En réponse à ces disparités, le Michigan et la Californie ont rendu obligatoire une formation sur les préjugés implicites pour certains professionnels de la santé.

Il n’y a qu’un problème. Nous n’avons tout simplement pas encore la preuve que la formation sur les préjugés implicites fonctionne réellement.

Pour être sûr, il est essentiel de trouver des moyens de contrer un traitement injuste. La preuve est claire que les préjugés implicites, une composante affective des préjugés implicites (c’est-à-dire les sentiments ou les émotions) existent chez les prestataires de soins de santé en ce qui concerne les patients noirs et / ou Latinx, ainsi que les patients à la peau foncée qui ne font pas partie de ces catégories. À leur tour, ces biais réduisent la qualité de la communication patient-prestataire et se traduisent par une moindre satisfaction à l’égard de la rencontre avec les soins de santé.

Mais alors que les formations sur les préjugés implicites se multiplient, il existe peu d’évaluations rigoureuses de ces programmes. Il y a des exceptions; certaines interventions de biais implicites ont été menées de manière empirique parmi les professionnels de la santé et les étudiants des collèges. Il a été prouvé que ces interventions abaissaient les scores au test d’association implicite (TAI), la mesure implicite la plus couramment utilisée des préjugés et des stéréotypes. Mais à ce jour, aucune de ces interventions ne s’est avérée entraîner des réductions permanentes et à long terme des scores de biais implicites ou, plus important encore, des changements de comportement durables et significatifs (c.-à-d., Réduction des disparités de traitement clinique raciales / ethniques).

Pire encore, il existe des preuves constantes que la formation sur les préjugés effectuée «dans le mauvais sens» (pensez à une formation à la diversité tiède) peut en fait avoir un impact contraire, induisant la colère et la frustration chez les employés blancs. Tout cela signifie que, malgré les appels répandus pour une formation sur les préjugés implicites, elle sera probablement inefficace au mieux; au pire, c’est une mauvaise utilisation de ressources limitées qui pourrait causer plus de dégâts et exacerber les problèmes mêmes qu’elle tente de résoudre.

Alors, que devrions-nous faire? La première chose à faire est de réaliser que le racisme n’est pas seulement un problème individuel nécessitant une intervention individuelle, mais un problème structurel et organisationnel qui nécessitera beaucoup de travail pour changer. Il est beaucoup plus facile pour les organisations d’offrir une formation sur les préjugés implicites que d’examiner de près et de réviser leur mode de fonctionnement. La réalité est que, même si nous pouvions réduire de manière fiable les préjugés au niveau individuel, diverses formes de racisme institutionnel enracinées dans les soins de santé (et d’autres organisations) rendraient probablement ces améliorations difficiles à maintenir.

Les stéréotypes raciaux explicites et non critiques en médecine en sont un bon exemple. Nous savons depuis de nombreuses années que la race est une construction sociale plutôt qu’un indicateur des différences génétiques ou biologiques. Malgré cela, des travaux récents ont identifié de nombreux cas d’algorithmes cliniques ajustés à la race en médecine. En néphrologie, par exemple, les ajustements raciaux qui donnent l’impression que les patients noirs ont une meilleure fonction rénale qu’ils ne le font réellement peuvent potentiellement conduire à de pires résultats tels que des retards dans l’orientation vers des soins spécialisés nécessaires ou une transplantation rénale. D’autres stéréotypes plus insidieux caractérisent les Amérindiens et les Afro-Américains comme étant plus susceptibles d’être «non conformes» aux conseils en matière d’alimentation et de mode de vie. Ces caractérisations de la non-conformité en fonction des attitudes et des pratiques ignorent complètement les facteurs structurels tels que la pauvreté, la ségrégation et le marketing – facteurs qui créent en premier lieu des inégalités en matière de santé.

Des progrès significatifs aux niveaux structurel et institutionnel prennent plus de quelques jours de formation sur les préjugés implicites. Mais il existe des exemples encourageants d’individus qui se sont battus avec succès pour un changement structurel au sein de leurs organisations de soins de santé. Par exemple, des étudiants en médecine de l’Université de Washington ont réussi à faire pression pour que la race soit éliminée comme critère de détermination de la fonction rénale – un processus qui a pris de nombreuses années. Leur succès peut avoir des implications importantes pour combler les écarts entre les patients atteints d’insuffisance rénale. Et de nouveaux programmes innovants comme le Mid-Ohio Farmacy ont mis en relation des prestataires de soins de santé avec des organisations communautaires et les aident à lutter contre l’insécurité alimentaire chez leurs patients à faible revenu – un problème qui affecte de manière disproportionnée les personnes de couleur. (Les médecins peuvent rédiger une «ordonnance alimentaire» qui permet à leurs patients d’acheter des produits frais.)

Rien de tout cela, bien sûr, ne signifie que nous devrions renoncer à essayer de comprendre les préjugés implicites ou à développer une formation fondée sur des preuves qui réussit à réduire les comportements discriminatoires au niveau individuel. Cela signifie que nous devons nous pencher sur le dur travail de vérification des pratiques de longue date qui stigmatisent injustement les personnes de couleur et ne tiennent pas compte de l’évolution des inégalités en matière de santé. Créer des organisations qui valorisent l’équité et qui, en fin de compte, produisent de meilleurs résultats pour les personnes de couleur sera un travail long et difficile, mais c’est nécessaire et cela a pris du temps.