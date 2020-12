(Franco Fafasuli)

Cristina est en colère contre la Cour suprême. Ce n’est pas nouveau. Ensuite répandre une lettre, répétez votre théories du complot, menace. C’est entièrement votre droit. Il n’y a qu’une seule vie. La question pour une politicienne traditionnelle, pas pour elle, serait: à quoi tout cela sert-il? Est-ce un débouché? Une manifestation d’impuissance? Les conséquences de ce coup de pied seront-elles positives ou négatives pour elle? Et pour le pays?

La nouvelle lettre du vice-président est produite la semaine suivant un arrêt de la Cour dont, en réalité, la Cour n’est pas coupable. La Haute Cour a décidé, à l’unanimité, rejeter les recours des avocats d’Amado Boudou, son ancien vice-président.

Pendant neuf ans, l’affaire dans laquelle Boudou a été jugé est passée par le bureau d’un procureur de première instance, d’un juge, d’un procureur de chambre, de trois femmes de chambre, d’un procureur de la cour orale, de trois juges de ce tribunal, de un autre procureur d’une chambre de cassation et de trois juges de cassation et a finalement atteint la cour.

Tous ces juges ont été nommés dans les différentes périodes politiques du pays, dont la plupart étaient des péronistes. Aucun n’a été contesté. Aucun n’a été accusé par mise en accusation. Ils ont tous conclu la même chose: le vice-président avait commis un acte de corruption.

Lorsque le dossier est parvenu à la Cour, il avait parcouru un long chemin. Le rejet des propositions de Boudou n’était qu’un simple question bureaucratique. Sans la Cour, c’était pareil. C’est le juge de la démocratie qui a condamné Boudou pour un unanimité écrasante.

La lettre de Cristina a été publiée une semaine après une autre décision de justice avec laquelle la Cour a encore moins de relations. C’est, la décision de la chambre de cassation de convalité tout a agi dans la cause des cahiers.

Donc, la lettre de Cristina; Est-ce contre la Cour ou contre toute justice de la démocratie? Voulez-vous abolir un tribunal qui se sent hostile, ou abolir l’indépendance du pouvoir judiciaire, comme vous l’avez soutenu dans l’une des présentations de votre livre Sincèrement, lorsque vous avez dit que l’indépendance était un obstacle à la Révolution française, “Depuis l’époque où l’électricité n’existait pas”?

Dans les deux cas, cela semble être un pari difficile. Retirer le tribunal? Est-ce vraiment une priorité dans ce contexte? Serait-ce vraiment bon pour le pays? Mais, par-dessus tout, est-ce possible? Et si ce n’est pas le cas, toute cette réaction, Comment allez-vous prédisposer les juges, tous, dans les affaires à venir?

Autant de fois l’ancienne présidente exprime sa colère, la même question se pose. Au-delà de savoir si ce qu’il fait est bien ou mal, qu’est-ce qui ne va pas, quelle est sa logique?

Le problème de Cristina Kirchner, dans une large mesure, est personnel. Votre vice-président est condamné. C’est la chose jugée. Mais elle et ses enfants sont également poursuivis. Un an après avoir remporté les élections, cela ne devrait pas arriver, à votre avis. Mais ça arrive.

L’une ou l’autre des deux options qui s’offrent à vous n’apporte donc aucune solution. Comme on peut le voir, si elle attaque la magistrature, les juges ne font pas la queue, bien au contraire. Ils n’ont pas peur de lui. Ou ils craignent que les concessions ne soient insuffisantes, et que tôt ou tard ils en finiront avec eux. Mais si elle se tait, elle les laisse le faire, ils ne fermeront pas ses causes, ni celles de Boudou, ni celles de De Vido, ni celles de José López, ni celles de Lázaro Báez, ni celles de Ricardo Jaime, ni bien d’autres. qui affectent vos anciens fonctionnaires. Quoi que vous fassiez, tout se termine de la même manière. De l’autre côté, il y a un mur qui agit selon sa propre logique, peu importe ce que fait l’accusé, c’est-à-dire elle.

La seule solution est donc de les écraser. Raze la Cour. Mettre fin à l’indépendance judiciaire. Pour que le martyre qu’elle appelle «droit».

Avez-vous une relation de forces qui vous permet d’y parvenir, ce qui revient presque à mettre fin à la démocratie?

Non.

Et donc?

Voici un problème insoluble.

Il cherche le retour de la 2011, quand il a crié “laisse aller pour tout».

Mais ne la trouve pas.

En ce sens, la lettre n’est pas une expression de pouvoir, mais d’impuissance. Un an après son arrivée au pouvoir, sa volonté n’est pas exécutée. En outre, c’est un excellent cadeau pour vos ennemis. Quelqu’un voulait-il quelque chose pour prouver que Cristina veut abolir la démocratie? Eh bien, Cristina vient de le lui donner.

Cette impuissance, ou cette difficulté à gérer l’impuissance, de la part de quelqu’un d’aussi puissant n’est pas une bonne nouvelle. Au milieu d’une terrible pandémie, une crise économique sans précédent, l’Argentine a encore un problème: le conflit de pouvoirs entre le politicien le plus puissant du pays et la Cour suprême de justice. Il y aura des demandes, des plaintes croisées, des cris, des manifestations, des tensions inutiles: le territoire où elle se sent si à l’aise, et qui en même temps a tant contribué, par exemple, à l’arrivée au pouvoir de Mauricio Macri en 2015.

Tout cela est très raisonnable.

Argentinité sur le bâton.

