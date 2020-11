Pour le procureur dans l’affaire, Agustín García, la responsabilité de l’accusé Alfredo Escobar dans le fémicide de Cielo López sera prouvée et il a déclaré qu’il y a “des preuves documentaires et une expertise scientifique”

Plus d’un an après fémicide de Laura Cielo López la jeune femme qui a été violée, assassinée et démembrée en septembre 2019 dans la ville de Neuquén de Plottier, le procureur de l’affaire a assuré ce lundi devant le jury populaire que la responsabilité de l’accusé dans le fémicide serait prouvée et a déclaré qu’il y a “des preuves documentaires et expertes scientifique “soutenant l’accusation.

Au début du procès devant jury qui a débuté hier matin au siège de l’Assemblée législative provinciale pour se conformer aux exigences de biosécurité pour la pandémie de coronavirus, le procureur Agustín García a accusé Alfredo Escobar d’être seul responsable du fémicide de la jeune femme, qui a provoqué une grande agitation dans la société neuquénienne et a conduit à la promulgation du “Ley Cielo López”.

Devant le jury populaire et avant Juge de garantie Lucas Yancarelli, qui a présidé l’audience, le procureur García a développé l’hypothèse du crime et les a avertis que la défense “allait essayer de les confondre”, tout en précisant que “les preuves documentaires plus l’expertise scientifique ont montré qu’Escobar est seul responsable du crime”.

En outre Il a confirmé qu’Escobar est accusé de “double homicide contre une femme, de médiation de violences de genre et de recherche de l’impunité, en réelle concurrence avec des abus sexuels avec accès charnel”, qui prévoit une peine à perpétuité.

Soutient l’hypothèse du parquet selon laquelle l’événement s’est produit le 13 septembre 2019 vers 3 h 40, quand Escobar est allé chercher la victime chez lui, puis s’est rendu chez lui, dans la ville de Plottier, où l’accusé a agressé sexuellement la victime.

Il a par la suite souligné que «afin d’obtenir l’impunité pour ce comportement, il l’a agressée physiquement avec un objet sur la tête qui a causé sa mort, puis a mutilé le corps de la victime et s’est rendu dans la zone connue sous le nom de région de China Muerta. où il a jeté les parties du corps dans la rivière Limay, dans un secteur appelé Los Espigones ».

L’incident s’est produit le 13 septembre 2019 vers 3 h 40 dans la commune de Neuquén de Plottier

Les restes de la jeune femme ont été retrouvés dimanche 15 septembre par des pêcheurs qui ont immédiatement prévenu la police.

Le procureur a également fait valoir que «bien qu’il n’y ait pas de témoins oculaires de l’événement, toutes les preuves, les études scientifiques des experts, les images obtenues à partir de caméras sur la voie publique et l’analyse du téléphone portable d’Escobar montrent le trajet qu’il a effectué pour déposer les restes mutilés. de «Cielo» López sur la rivière Limay, deux jours plus tard ».

Après la présentation de l’affaire par le procureur, Le défenseur Elio García a assuré devant le tribunal populaire qu’il solliciterait “un procès équitable basé sur le principe de l’innocence” et a affirmé qu ‘”il n’y a pas suffisamment de preuves pour convaincre le jury d’un verdict de culpabilité car nous ne sommes pas non plus confrontés à une affaire de fémicide, ou de viol”, a-t-il déclaré sans fouiller dans son hypothèse.

Plus tard, le juge Yancarelli a introduit les premiers témoins du procès, qui étaient les sœurs de la victime, nommées Melisa et Damaris López, qui ont témoigné et ils étaient très émus. Là, les jeunes femmes définissent leur sœur comme une fille «entreprenante», «affectueuse» dans le milieu familial, qui étudie beaucoup (elle est au lycée le soir) et qui «a le caractère de mettre des limites aux hommes».

L’aînée des sœurs, Damaris, a déclaré que sa vie et celle du reste de sa famille “est horrible maintenant” et a rappelé que son père “vit enfermé et pleure toute la journée” tandis que sa sœur Melisa a dit que son père a repris l’éducation des quatre sœurs après la mort de leur mère dans un accident. “C’était maman et papa en même temps et aujourd’hui il est jeté dans l’alcool, il a perdu son travail et nous devons prendre soin de lui comme il l’a fait avec nous toute sa vie”, a-t-elle déclaré.

Les sœurs de la victime, Melisa et Damaris López, ont témoigné au début du procès pour le fémicide de leur sœur (capture vidéo)

Une jeune femme a également témoigné qui a témoigné sous réserve d’identité pour la presse et le public «par peur», comme l’explique le juge Yancarelli. Cette fille a expliqué qu’elle était avec l’accusé quelques heures avant le crime de “Cielo” et qu’elle avait partagé “plusieurs heures de trajet” avec lui dans sa voiture.

“Je le connaissais via Facebook et c’était la première rencontre personnelle avec lui”, a déclaré la jeune femme, qui a ajouté que l’homme l’avait invitée à avoir des relations sexuelles et qu’elle l’avait rejeté et a ajouté: “J’étais très mal quand j’ai appris ce qui s’était passé. Enfin, parce qu’il était assis à côté de moi le matin même, j’étais déprimé en pensant que cela aurait pu m’arriver et c’est pourquoi je suis allé témoigner pour me retirer ce sac à dos », a-t-il déclaré.

Les experts de la police ont reconstitué les dernières heures de la victime vivante et de l’accusé, ainsi que les images obtenues dans deux magasins qui montrent les deux marchant vers sa maison la nuit du crime. Aujourd’hui, l’audience se poursuivra à 8h30 avec d’autres témoins et experts qui ont participé à l’enquête.

