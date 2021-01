Espace territorial de formation et de réincorporation pour les ex-combattants des Farc.

Le conseiller présidentiel pour la stabilisation et la consolidation, Emilio Archila, a affirmé aujourd’hui que le processus de réincorporation en cours en Colombie est l’un des plus fiables au monde et a ajouté que les actions promues par le gouvernement du président Iván Duque conduisent à le rattachement des ex-combattants et de leurs familles à la société, dans le cadre de la politique Paix et Légalité, est irréversible.

«Nous sommes allés au-delà de l’accord et avons non seulement étendu les garanties économiques, sanitaires et éducatives au fil du temps, mais nous avons également accordé à l’ancien ETCR le statut permanent et nous mettons en œuvre un ambitieux programme de logement dans ces espaces. Avec des mécanismes juridiques, des ressources et une feuille de route convenue; Nous travaillons pour que 13 139 ex-combattants et leurs familles soient pleinement liés à la société », fit remarquer le conseiller.

De même, il a expliqué qu’aujourd’hui, 2 054 personnes en réincorporation sont en route vers un logement. Nous avons approuvé 2 300 projets de production individuels et collectifs pour 60 698 millions de dollars pour 6 045 personnes en réintégration.

Il a ajouté que, sur cette question de la sécurité des ex-combattants, “tous les efforts ont été faits pour protéger leur vie et leur intégrité contre la menace des trafiquants de drogue et des dissidents qui en ont fait la cible de leurs actes criminels”.

Archila a ajouté que, «Les garanties pour les personnes qui participent à la réintégration et qui parient sur la paix avec la légalité sont également ratifiées avec le maintien et la fourniture dans les Anciens Espaces Territoriaux de Formation et de Réincorporation, AETCR, avec un investissement de 54 264 millions de dollars au profit de 6 393 personnes , ainsi que l’administration de ces espaces en ce qui concerne les services publics et l’amélioration des infrastructures, avec des ressources de 54 771 millions de dollars “.

Pour le gouvernement, son objectif a été d’aller au-delà de ce qui a été signé dans l’Accord de paix et l’un des éléments qui ne faisait pas partie de ce qui avait été convenu est l’habitabilité et le logement, pour lesquels, 2054 réintégrés sont liés aux voies d’accès au logement.

Une démobilisée des FARC, organise plusieurs produits ce vendredi, lors du lancement du “Marché des femmes pour la paix” à Medellín (Colombie). . / Luis Eduardo Noriega A.

«Les propriétés pour la consolidation de 4 AETCR ont déjà été achetées: Colinas (Guaviare), La Fila (Icononzo), Llano Grande (Dabeiba) et El Estrecho (Patía), au profit de 615 personnes en réincorporation. En outre, la première adjudication des propriétés administrées par la Sociedad de Activos Especiales, SAE à des fins de réincorporation a été faite à Palerme, Huila », a déclaré le gouvernement national.

Le conseiller Archila a réitéré que “Soutenir les 13 000 ex-combattants qui sont dans la loi est un réel engagement: nous nous conformons et nous allons plus loin”.

Dans le domaine du logement, 16 milliards de dollars ont été alloués à l’acquisition de terrains pour le développement de projets productifs et / ou de logements et 501 subventions d’une valeur de 26 700 millions de dollars ont été accordées par le Ministère de l’agriculture et du développement rural.

À ce jour, ils ont approuvé 2300 projets productifs qui profitent à 6045 personnes pour une valeur de 60698 millions de dollars: Avec 2 214 projets individuels approuvés, 2 692 personnes en ont bénéficié pour une valeur de 21 522 millions de dollars, il y a 86 projets collectifs qui ont également l’agrément et qui profitent à 3 353 personnes liées à 69 formes associatives, pour une valeur de 39 176 millions de dollars.

Le gouvernement a géré plus de 184 milliards de dollars en ressources de coopération internationale pour renforcer les projets et initiatives productifs, les actions communautaires, la santé, l’éducation, le genre, la sécurité, entre autres.

Autres avantages: Ex-combattants mis en banque: 13272 (94,8%)

Population affiliée au système de santé: 13808 (98,6%)

Population accréditée liée au système de retraite: 11619 (83%)