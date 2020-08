AHMAD AL-RUBAYE / .

ABUJA, Nigéria – Ces derniers mois, des groupes militants islamistes en Afrique alliés au soi-disant État islamique se sont déchaînés – attaquant des communautés, massacrant des travailleurs humanitaires et saisissant d’importants capitaux gouvernementaux.

Depuis que l’Etat islamique a été évincé de son califat autoproclamé au Moyen-Orient l’année dernière, ses ramifications – en particulier celles d’Afrique occidentale et centrale – semblent devenir encore plus fortes.

Au cours des cinq derniers mois, une centaine de soldats nigérians et tchadiens ont été tués dans des attaques meurtrières de la Province de l’État islamique en Afrique de l’Ouest (ISWAP) autour de la région du lac Tchad (une zone de la zone sahélienne de l’Afrique du centre-ouest avec un lac d’eau douce à la conjonction du Tchad, du Cameroun, du Nigéria et du Niger). Depuis fin juillet, le groupe a assassiné plusieurs travailleurs humanitaires au Nigéria et est soupçonné d’avoir massacré des travailleurs humanitaires français au Niger. Et après une série d’attaques au début de cette année dans le nord-ouest du Nigéria, le gouvernement nigérian a été contraint d’admettre le mois dernier que le groupe terroriste, qui opère généralement dans le nord-est du pays, a un pied dans la région du nord-ouest.

La province de l’État islamique pour l’Afrique centrale (ISCAP), qui est active en République démocratique du Congo (RDC) et dans le nord du Mozambique, a été encore plus meurtrière en 2020 que n’importe quelle période de son existence. Au cours du premier semestre de cette année, environ 447 personnes sont mortes dans les attaques des djihadistes – bien plus qu’en 2019, qui a vu 309 attaques se soldant par 660 morts, selon un rapport de Babel Street qui citait le projet Armed Conflict Location and Event Data.

La plupart des attaques de l’ISCAP cette année ont eu lieu dans des communautés rurales et semi-urbaines du nord du Mozambique. Mais l’attaque de la semaine dernière contre la ville commerciale de Mocímboa da Praia, dans laquelle de nombreux soldats mozambicains ont été tués et le port local saisi, indique que le groupe s’étend au-delà de ses zones d’opérations traditionnelles.

L’une des raisons pour lesquelles les groupes soutenus par l’Etat islamique semblent réussir en Afrique est qu’ils adoptent l’approche consistant à cultiver des relations avec les habitants pour exercer une grande influence plutôt que de se battre pour gagner des territoires et gouverner avec brutalité comme le principal État islamique l’a fait en Irak et en Syrie.

Au Nigéria, par exemple, l’ISWAP – qui s’est détaché de Boko Haram en 2016 parce que ce dernier n’a pas tenu compte des instructions de l’Etat islamique, qui incluait d’ignorer les avertissements contre l’utilisation d’enfants comme kamikazes – assure en permanence les musulmans dans la région du nord-est du conflit de son engagement à les protéger des éléments armés de la région afin de gagner leur soutien et leur loyauté.

Le groupe a appris de la perte de contrôle territorial et d’influence de Boko Haram dans le nord-est et ne cherche pas pour le moment à acquérir des terres, ce qui le rendrait facile à cibler. Au contraire, l’ISWAP profite de ses relations avec les habitants – leur offrant des prêts et leur permettant de vivre librement dans leurs communautés – pour recruter des combattants et cibler les forces de sécurité nigérianes d’une manière qui rend difficile la capture de ses militants, car ils se fondre dans la population locale. Et le fait que des dizaines de soldats nigérians, dont 20 en juin et 13 en juillet, aient été tués ces derniers mois indique que le plan de l’ISWAP fonctionne et que le groupe constitue une menace majeure pour la stabilité de la région ouest-africaine.

La croissance de l’ISWAP au Niger est un autre exemple de la façon dont il a tissé des liens étroits avec les communautés locales pour poursuivre son programme djihadiste. Les États-Unis ont ressenti le mauvais effet de cette relation lorsque des combattants de l’ISWAP – opérant alors sous le nom d’État islamique dans le Grand Sahara (ISGS) – ont pris une embuscade des membres des forces spéciales américaines lors d’une attaque le 3 octobre 2017 qui a fait quatre morts le village sud-ouest de Tongo Tongo, après qu’un villageois ait averti des militants de la présence de soldats américains dans la région.

Comme je l’ai écrit pour The Daily Beast après l’attaque, l’ISGS a gagné le cœur des habitants quand il a commencé à fournir une aide financière aux villageois et une protection contre les voleurs qui volaient souvent leur bétail et d’autres animaux. Le groupe a ensuite profité de l’occasion pour convaincre ces villageois de développer la haine pour l’Amérique, leur donnant la fausse impression que les États-Unis construisaient une station de drones dans le centre du Niger à utiliser pour cibler la région. Et alors que le monde accordait plus d’attention à l’EI en Syrie, l’ISGS s’est répandu au Burkina Faso voisin en utilisant la même méthode qu’il a adoptée au Niger et testée sur les Américains. Aujourd’hui, le groupe, qui a adopté la marque ISWAP, est devenu une unité très complexe à cibler, car il bénéficie d’un large soutien de la population locale.

Au Mozambique, l’ISCAP, qui opère dans la région septentrionale à prédominance musulmane qui souffre depuis longtemps de niveaux élevés de pauvreté et de discrimination gouvernementale présumée, a profité de la marginalisation économique et sociale dont souffrent les membres de la tribu Kimwani, d’où viennent de, pour recruter des membres avec des incitations financières. Un rapport a noté que la promesse de salaires mensuels aux membres entrants a aidé ISCAP, un groupe issu de la secte locale, Ahlu Sunnah Wa-Jamo (ASWJ) («adhérents de la tradition prophétique»), à étendre ses opérations.

La stratégie est presque la même en Egypte où le réseau de cellules de l’EI s’est fondu dans un certain nombre de communautés égyptiennes et utilise leur présence là-bas pour mener une guerre sectaire dans le pays en tuant des chrétiens dans le but de creuser la colle qui maintient l’Egypte ensemble, créant une instabilité. Et tant que le gouvernement continuera à permettre l’élargissement de l’écart de sécurité du pays, l’Etat islamique continuera à faire ce qu’il veut.

L’organisation terroriste est également active en Tunisie et en Somalie où ses franchises se sont insérées dans des conflits locaux. Et même s’ils ne sont pas le groupe djihadiste dominant dans les deux pays, ils jouent un rôle crucial dans l’instabilité dans leurs régions respectives.

Les affiliés africains de l’Etat islamique sont connus pour opérer principalement dans des zones transfrontalières, où ils capitalisent sur les divisions ethniques et religieuses pour attirer des adeptes de groupes amèrement lésés. Le fait d’avoir une vaste zone d’opérations dans les territoires frontaliers, comme l’a noté Brian M. Perkins, ancien analyste du renseignement sur les signaux de la marine, permet aux groupes de l’État islamique « de mener plus facilement des attaques de type hit and run, d’éviter les face-à-face. diriger les opérations militaires et puiser dans un bassin de recrutement plus large. » Et parce que le contrôle des territoires – comme Daech l’a fait au Moyen-Orient – ne semble pas être primordial pour les franchises de l’État islamique en Afrique, il est extrêmement difficile pour les forces gouvernementales de cibler ces groupes, car leurs combattants se sont mêlés à la population locale dans le pays. endroits où ils sont actifs.

L’Etat islamique a peut-être perdu du terrain au Moyen-Orient, mais il ne diminue certainement pas en Afrique. L’organisation prend une forme différente sur le continent. Le nouveau look ISIS n’est pas ivre de territoire et ouvre la voie à des alliances avec de nouveaux groupes, y compris al-Qaïda, comme nous l’avons vu au Sahel où une coalition de loyalistes d’al-Qaïda appelée Jamaat Nasr al-Islam wal Muslimin (JNIM) et ISWAP travaille main dans la main pour dominer les villages. Et tant que le sectarisme, les conflits politiques et la violence ethnique continueront d’augmenter en Afrique, les chances d’expansion de Daech augmenteront encore plus.

