Juges Julia Emma Garzón et Alonso Sanabria

Les juges Alonso Sanabria et Julia Emma Garzón ont été chargés par la Cour suprême de justice de maintenir leurs fonctions malgré le fait que leur mandat constitutionnel a expiré en 2016. Les «magistrats éternels» feront l’objet d’une enquête du procureur 7 délégué à la Cour et rattaché à la CTI , Daniel Ricardo Hernández Martínez.

Le parquet a accepté les copies certifiées par la chambre de cassation pénale de la Cour suprême de justice pour enquêter sur les magistrats controversés qui Ils font partie de la Chambre disciplinaire du Conseil supérieur de la magistrature.

La Cour a refusé de se conformer à une décision de tutelle de la Chambre disciplinaire, déclarant que Garzón et Sanabria avaient cessé d’être magistrats il y a quatre ans, il a donc jugé important d’enquêter sur les raisons pour lesquelles ils avaient continué à exercer leurs fonctions malgré le fait que Son mandat constitutionnel de 8 ans a pris fin en 2016.

Votre décision de rester en fonction n’a pas été délibérée, Eh bien, en 2016, alors que son mandat était sur le point d’expirer, la secrétaire juridique de la présidence de l’époque, Cristina Pardo, Il a dit qu’ils devaient rester en service jusqu’à ce qu’ils aient des remplaçants. Mauricio Lizcano, qui était président du Congrès, a également soutenu cette décision après que ces magistrats aient demandé à la présidence comment procéder. On s’attendait à ce que les relais arrivent bientôt, mais cela ne s’est pas produit.

Conseil supérieur de la magistrature

Les magistrats ne sont jamais partis, tout comme l’une de leurs collègues, María Lourdes Hernández, qui a quitté ses fonctions dès que son temps était écoulé. Désormais, les plaintes portent sur la responsabilité de Sanabria et Garzón d’avoir perçu un salaire de près de 38 millions de pesos, en plus de leur régime de sécurité et des magistrats auxiliaires de chacun et des décisions qui ont été prises à leur place, comme nominations à des postes au sein de la cour alors qu’ils étaient présidents après leur mandat constitutionnel de huit ans.

Dans un arrêt, la Cour constitutionnelle a déclaré qu’une période d’un magistrat qui dépasse les 8 ans que la loi dit est inconstitutionnelle, et a assuré qu’elle ne peut être prolongée. Après cette décision, Garzón et Sanabria ont envoyé une lettre au Congrès dans laquelle ils ont laissé leurs positions à leur disposition, mais la législature n’a pas encore accepté leur démission.

Pour sa part, le procureur général Francisco Barbosa a assuré que «Constate la grande complexité de la question et juge nécessaire d’entourer le processus mené au Bureau du procureur général des plus grandes garanties, afin que les principes de transparence, de rapidité et d’efficacité, d’objectivité, d’équité, d’impartialité dans l’administration de la justice et les décisions qui correspondent à la loi sont prises “.

C’est pourquoi il a chargé le procureur Daniel Ricardo Hernández d’étudier ce qui avait été envoyé par la Cour suprême et de se prononcer sur le processus des «éternels magistrats» déjà connus.