LIMA (AP) – Le procureur général du Pérou a annoncé lundi qu’il enquêtait sur l’ancien président Manuel Merino pour homicide intentionnel, qui a démissionné après la mort de deux manifestants lors de manifestations contre sa nomination.

Zoraida Avalos a indiqué dans un communiqué que les enquêtes concernaient également l’ancien Premier ministre Antero Flores-Aráoz et l’ancien ministre de l’Intérieur Gastón Rodríguez. L’enquête permettra également de déterminer s’ils ont commis des blessures graves et mineures et des disparitions forcées de personnes.

Flores-Aráoz porte un passé controversé. En 2009, alors qu’il était ministre de la Défense, il a démissionné après la mort de 34 personnes lors de l’une des plus grandes manifestations des peuples autochtones amazoniens. Dans l’affrontement entre policiers et indigènes, 24 policiers et 10 indigènes sont morts.

Jack Bryan Pintado Sánchez, 22 ans, et Jordan Inti Sotelo Camargo, 24 ans, ont été tués par des armes à feu alors qu’ils protestaient samedi contre le gouvernement mérinos, que des millions de Péruviens considéraient comme illégitime et exigeaient qu’ils quittent la pouvoir.

Pintado a reçu 10 pastilles de plomb dans le crâne, le visage, le cou, le bras et le thorax, tandis que Sotelo a reçu quatre coups de feu dans le thorax, selon les dossiers de l’accusation.

“Je peux vous assurer que ces morts ne resteront pas impunies”, a déclaré Ávalos dans une communication publiée sur la page Facebook officielle du bureau du procureur.

La veille, plusieurs organisations de défense des droits de l’homme avaient également dénoncé Merino, Flores-Aráoz, Rodríguez et plusieurs chefs de police comme médiateurs de meurtre aggravé.

Des défenseurs des droits humains ont également signalé l’utilisation de gaz lacrymogène à proximité d’églises et d’hôpitaux. «Nous documentons des cas de brutalités policières dans le centre-ville de Lima», a écrit samedi sur Twitter José Miguel Vivanco, directeur des Amériques à Human Rights Watch. “Tout indique que la répression contre les manifestants pacifiques s’intensifie.”

Dimanche, des milliers de manifestants ont déposé des fleurs et des bougies avec les noms des victimes devant le Parlement, où les législateurs n’ont pas pu élire l’un de ses 130 membres en tant que nouveau président du pays et ont également omis d’élire le conseil d’administration du Congrès, qui dirige le Parlement.

La crise politique a commencé le lundi 9 novembre, lorsque le Congrès a inculpé et destitué le président de l’époque, Martín Vizcarra, pour corruption sans preuves concluantes.

Merino l’a remplacé, mais son gouvernement a été impopulaire dès le départ, provoquant des manifestations massives brutalement réprimées par la police, au cours desquelles les deux morts se sont produits. Après que 13 ministres ont quitté le cabinet et que l’armée a retiré son soutien, Merino a démissionné tôt dimanche.

Pendant ce temps, Vizcarra, un homme politique populaire parce qu’il avait lancé une croisade anti-corruption en 2018, est réapparu sur les lieux pour demander à la Cour constitutionnelle de déterminer si son licenciement était légitime.

Merino a décrit Vizcarra comme un “voleur”, qui dimanche a rendu le juron et l’a traité de “petit dictateur”. Il est interdit à Vizcarra de quitter le pays pendant 18 mois pendant qu’un procureur enquête sur lui pour avoir prétendument reçu plus de 630 000 dollars pour avoir accordé deux travaux de construction il y a six ans, alors qu’il était gouverneur d’une petite province du sud du Pérou.

Vizcarra a été supprimé par une clause de la constitution du XIXe siècle qui, selon les experts, peut être utilisée au gré de celui qui l’invoque. Bien qu’à l’origine, il faisait allusion aux troubles mentaux des dignitaires, beaucoup pensent maintenant qu’il peut être appliqué aux cas de corruption.

Une forte instabilité a frappé un pays fortement touché par la nouvelle pandémie de coronavirus, et les analystes politiques affirment que la crise constitutionnelle a mis la démocratie du pays en danger.

Lundi, dans le pays, 937011 cas du nouveau coronavirus et 35231 décès ont été signalés, selon le Centre de l’Université Johns Hopkins pour la science et l’ingénierie des systèmes.

Le Coordonnateur national des droits de l’homme a fait état de 112 blessés lors des manifestations de samedi et les organisations qui défendent les journalistes ont ajouté plus de trois douzaines d’attaques contre des journalistes, y compris des blessés avec des balles lancées par la police.

La plupart des jeunes qui ont manifesté pendant la semaine étaient dans la vingtaine, comme ceux qui sont morts. Il y avait des étudiants et des travailleurs parmi eux, mais des femmes au foyer et des retraités ont également été observés.

«Je pense que c’est la crise démocratique et des droits de l’homme la plus grave que nous ayons connue depuis Fujimori», a déclaré l’analyste Alonso Gurmendi, faisant référence au gouvernement turbulent de l’ancien président Alberto Fujimori (1990-2000).