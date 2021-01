Image de l’assaut du Capitole par les partisans de Donald Trump

Il a indiqué que le vol d’informations sensibles sur la sécurité et la défense nationales, ou des «crimes d’homicide» et même des enquêtes sur l’usage excessif de la force contre les droits civils, font l’objet d’enquêtes.

Le procureur fédéral par intérim du district de Columbia, Michael Sherwin, a déclaré mardi que “des centaines” de personnes pourraient faire face à des accusations liées à la prise du Capitole mercredi dernier dans les prochains jours et a assuré que “les gens vont surprendre certains des «événements atroces» qui s’y sont déroulés.

“Nous analysons tout, du simple raid au vol de courrier et d’appareils numériques, en passant par l’assaut contre des responsables locaux et fédéraux à l’intérieur et à l’extérieur du Capitole”, a expliqué Sherwin lors d’une conférence de presse tenue mardi.

“La portée et l’ampleur de cette enquête sont sans précédent, non seulement dans l’histoire du FBI, mais probablement dans l’histoire du ministère de la Justice”, a-t-il souligné.

Sherwin a insisté sur le fait que les informations et les enquêtes menées jusqu’à présent ne sont que “la pointe de l’iceberg” et a averti qu’elles ne seront pas résolues au cours des “prochains mois”.

L’assaut contre le Capitole mercredi dernier a entraîné des centaines d’arrestations, la saisie de plusieurs armes et la mort de cinq personnes, dont deux agents de la police du Capitole.

Le président des États-Unis, Donald Trump, a harangué ses partisans coïncidant avec la session conjointe du Congrès pour certifier la victoire électorale de son rival, Joe Biden, aux élections présidentielles de novembre. Il l’a fait après avoir demandé publiquement au vice-président, Mike Pence, le plus haut représentant du Sénat, d’arrêter le processus.

Les démocrates accusent Trump «d’incitation à l’insurrection» par l’entrée de centaines de ses partisans au siège du Congrès. Le toujours chef de la Maison Blanche a évité de condamner cette attaque dans ses premières déclarations et ne l’a fait qu’un jour plus tard, après que des démissions et même des menaces de licenciement aient été déclenchées.

Malgré tout, Trump a évité toute tentative d’autocritique, s’assurant non seulement que le discours précédant l’agression était “totalement approprié”, mais a également dénoncé que la “destitution” initiée par les démocrates à la Chambre des représentants contre lui fait partie de “Une chasse aux sorcières” contre lui.

