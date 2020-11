Le procureur général d’Israël, Avichai Mandelblit, a demandé aujourd’hui au Premier ministre Benjamin Netanyahu et à son partenaire gouvernemental, Benny Gantz, de présenter un budget pour 2020 et 2021 au Parlement avant la fin de l’année. o. EPA / OPEN SULTAN / Archives

Jérusalem, 29 novembre . .- Le procureur général d’Israël, Avichai Mandelblit, a demandé aujourd’hui au Premier ministre, Benjamin Netanyahu, et à son partenaire gouvernemental, Benny Gantz, de présenter un budget pour 2020 et 2021 au Parlement (Knesset) avant que l’année se termine.

Le pays n’a pas de budget actuel et, s’il n’est pas approuvé avant le 23 décembre prochain à minuit, la Chambre serait automatiquement dissoute et des élections seraient déclenchées.

Dans la lettre envoyée aujourd’hui à Netanyahu, Gantz et le ministre des Finances Israel Katz, Mandelblit exhorte à présenter également un projet du prochain exercice afin que les parlementaires aient suffisamment de temps pour en débattre.

La crise budgétaire, qui a affronté Gantz et Netanyahu, était sur le point de conduire à des élections dans le pays en août.

Cela a été évité à la dernière minute en reportant la date limite d’approbation au 23 décembre. Gantz exige que ce soit semestriel – pour 2020 et 2021 -, comme son pacte de coalition le marque, mais Netanyahu le veut pour une seule année.

Le ministre de la Défense et Premier ministre suppléant, selon le pacte gouvernemental avec Netanyahu qui inclut la rotation de la direction, envisage de soutenir l’initiative que l’opposition présentera ce mercredi au Parlement pour dissoudre la Chambre.

“J’envisage de soutenir le projet de loi pour dissoudre la Knesset dès cette semaine”, a déclaré Gantz aux membres de sa formation, Azul et Blanco, un porte-parole de la formation confirmé à Efe.

Le chef de l’opposition Yair Lapid du parti Yesh Atid dirige la présentation de la proposition qui pourrait conduire Israël à une quatrième élection en deux ans.