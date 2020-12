William Barr et Donald Trump. (Chris Kleponis / Polaris)

Le procureur général des États-Unis, William Barr, a annoncé ce lundi qu’il quitterait son poste le 23 décembre. La décision a été annoncée par le président Donald Trump, qui a publié la lettre de démission du responsable sur son compte Twitter. Dans celui-ci, Barr flatte le président sortant et sa direction, et allègue que sa démission est motivée par l’intention de passer les vacances de fin d’année avec sa famille.

“Je viens d’avoir une très bonne réunion avec le procureur général Bill Barr à la Maison Blanche. Notre relation a été très bonne, il a fait un excellent travail! “, indique un passage du message de Trump.

Le procureur général adjoint Jeff Rosen prendra le relais à titre provisoire. Il y restera probablement jusqu’à la fin de l’administration, étant donné qu’il se termine le 20 janvier, quand Joe Biden prend ses fonctions.

L’annonce est intervenue quelques minutes après le collège électoral certifier la victoire de Biden en recevant les résultats de tous les Étatsy compris ceux clés pour lesquels l’équipe juridique de Trump avait tenté de les annuler devant le tribunal. Même la Cour suprême, qui dispose d’une majorité conservatrice et trois de ses magistrats ont été nommés par le président, a rejeté les recours présentés.

William Barr avec Donald Trump

Barr a fait référence aux “allégations de fraude” dans sa lettre et a déclaré qu’il avait informé Trump de la manière dont l’évaluation du ministère de la Justice à leur sujet se poursuivrait. «À un moment où le pays est si profondément divisé, Il est extrêmement important que tous les niveaux et agences du gouvernement fassent tout leur possible pour garantir l’intégrité des élections et promouvoir la confiance du public dans leurs résultats.», Dit un paragraphe de la lettre.

Cependant, l’agence de Barr a déclaré début décembre que n’avait découvert aucune preuve de fraude susceptible de modifier le résultat de l’élection présidentielle de 2020. Dans une interview avec l’Associated Press, Barr a révélé que les procureurs et les agents du FBI suivaient les pistes et s’occupaient des plaintes qu’ils avaient reçues, mais jusqu’à présent, ils n’ont détecté aucune irrégularité qui pourrait changer le résultat du vote.

“À ce jour, nous n’avons pas vu de fraude d’une ampleur qui pourrait conduire à un résultat électoral différent”, a déclaré Barr dans l’interview.

Les commentaires marquaient un contraste frappant avec les dénonciations et les accusations de Trump et catalysé un changement dans leur relation, Barr s’étant distingué comme l’un des hauts fonctionnaires les plus fidèles du président. Trump a déclaré qu’il était “déçu” par Barr et, en fait, de nombreux rapports ont depuis rapporté que le président avait publiquement indiqué qu’il envisageait de le renvoyer.

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait toujours confiance en Barr, Trump a simplement répondu: «Demandez-moi encore dans quelques semaines». “Ils devraient enquêter sur toute cette fraude (…) et ils n’ont pas trop regardé, ce qui est une déception, pour être honnête, car il y a une fraude massive”, a-t-il ajouté dans des déclarations aux journalistes lors d’un événement dans le bureau ovale après les déclarations.

Pourtant, aucune des initiatives juridiques de l’équipe Trump n’a réussi devant les tribunaux. Le président a subi la plus dure défaite vendredi, lorsque la Cour suprême des États-Unis a rejeté la demande électorale présentée par le Texas, que le président avait appelé son plus grand espoir.

En savoir plus sur ce sujet:

Le procureur général des États-Unis a déclaré qu’aucune fraude n’avait été détectée «d’une ampleur qui pourrait conduire à un résultat électoral différent».

Le Collège électoral des États-Unis a confirmé Joe Biden vainqueur de l’élection présidentielle