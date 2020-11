Le couple et une amie de Paola Tacacho parlent

Depuis samedi, les habitants de Tucumán sont choqués par le fémicide de Paola Estefanía Tacacho (32 ans), la professeure d’anglais poignardée à mort par Mauricio Parada Parejas, un ancien élève qui l’a harcelée et menacé de la tuer pendant cinq ans. Le crime s’est produit à 21h30, lorsque Tacacho a terminé sa routine dans un gymnase du quartier nord de la ville de San Miguel de Tucumán et est retourné à sa maison, située à quelques pâtés de maisons.

Comme reconstruit Infobae, l’homme a abordé la femme à l’improviste, au niveau de la rue Monteagudo à 500, et après avoir eu une forte dispute avec elle, il a sorti un couteau et l’a poignardé au moins six fois. Le premier était par derrière, quand la femme voulait le laisser derrière et échapper au siège. Paola est décédée sur les lieux.

Au fil des heures, les détails du fémicide brutal émergent. La nouvelle est venue de la main d’un média de Tucuman qui avait accès à les treize plaintes que Tacacho avait déposées contre Parada Parejas. La liste, selon le portail Los Primeros de Tucumán, commence en novembre 2015 et se termine en mai 2020.

Pendant cette période, Paola a déposé plus d’une douzaine de plaintes pour: harcèlement et violence sexiste; Désobéissance judiciaire et menaces. Deux d’entre eux, selon la journaliste Mariana Romero qui suit l’affaire, ont été déposés parce qu’ils “n’avaient pas assez d’espace physique”, ni pour le personnel, ni pour le nombre de dossiers dans ce bureau.

Paola a été tuée par au moins six coups de couteau. Il avait fait treize plaintes.

La partenaire de Paola, Ana, et un ami proche, Marcelo, se sont également entretenus avec la presse de Tucumán. Selon le témoignage du premier, Parada Parejas est apparu à Tacacho dans des situations sporadiques et imprévisibles. «Je la dérangeais depuis cinq ans, sonnait à la porte de sa maison, dérangeait les voisins, me dérangeait. Je suis tombé dessus une fois. Je lui ai dit d’arrêter, de partir sans faire de dégâts. Il m’a dit qu’il n’y avait pas de périmètre et c’est pourquoi il avait parfaitement le droit de passer », a déclaré la femme.

De son côté, Marcelo a donné des détails effrayants sur le harcèlement subi par son ami. “Il a pris la peine de graffiti le nom de Paola sur la façon dont elle se rendait au travail et à la salle de sport. Cela a marqué sa présence, comme pour dire: «Je suis là et je te regarde»..

À la fin de dimanche, en plus, il a commencé à circuler une lettre que la sœur de Paola a écrite où, entre autres, il demande Justice et adhésion à la marche du lundi 2 novembre sur la Plaza Independencia (Av. 24 de Septiembre 400).

“La juge de Tucumán n’a jamais rien fait avec toutes les plaintes qu’elle a faites et les plaintes que nous avons faites avec notre mère et mes cousins. Ils n’ont jamais levé le petit doigt pour la protéger Puisque la famille de ce type avait des liens avec la politique de Tucumán, ils ne l’ont jamais enfermé ne serait-ce qu’un jour, il n’a jamais respecté le périmètre. Ils n’ont rien fait en cinq ans », a déclaré Ana.

Dans une lettre que la sœur de Paola a écrite, elle demande, entre autres, justice et adhésion à la marche du lundi 2 novembre sur la Plaza Independencia.

LA LISTE DES PLAINTES DE PAOLA TACACHO

1. EXPTE: 70722/2015 CAUSE: VIOLATION FONDÉE SUR LE GENRE, EN ENDOMMAGEMENT DE TACACO PAOLA ESTEFANIA AUTRE. FAIT: 20/11/2015. CARACTÈRE IMPUTÉ COUPLE D’ARRÊT MAURICIO, AUTRE 0.

2. EXPTE: 34121/2016 CAUSE: DÉSOBÉISSANCE JUDICIAIRE, AU DÉGÂT DE TACACHO PAOLA ESTEFANIA F. FAIT: 06/01/2016 F. DÉMARRER 22/06/2016 ULT.RAD. Tribunal d’instruction III CARACTÈRE IMPUTÉ PARADA COUPLES, MAURICIO GILBERTO.

3. EXPTE: 34121/2016 CAUSE: VOTRE PLAINTE —————— CETTE CAUSE VIENT DE J, EN ENDOMMAGEMENT DE TACACHO PAOLA ESTEFANIA AUTRE F. FAIT: 21/06/2016 CARACTÈRE IMPUTÉ COUPLES D’ARRÊT MAURICIO, AUTRE 0.

4. EXPTE: 49749/2016 CAUSE: VOTRE PLAINTE, EN DOMMAGE DE TACACHO PAOLA ESTEFANIA F. FAIT: 09/09/2016 PERSONNAGE ACCUSÉ / COUPLE PARTI IMPUTÉ, MAURICIO.

5. EXPTE: 39152/2017 CAUSE: DÉSOBÉISSANCE JUDICIAIRE ART.239, AU DÉGÂT DE TACACHO PAOLA ESTEFANIA F. FAIT: 27/06/2017 PERSONNAGE ACCUSÉ / COUPLE IMPUTE STOP, MAURICIODNI: 33540151.

6. EXPTE: 39136/2017 CAUSE: DÉSOBÉISSANCE JUDICIAIRE ART.239, EN DOMMAGE DE TACACHO PAOLA ESTEFANIA F. FAIT: 27/06/2017 PERSONNAGE CARACTÈRE / PERSONNAGE COUPLES D’ARRÊT, MAURICIODNI: 33540151.

7. EXPTE: 17997/2018 CAUSE: MENACES, DÉSOBÉISSANCE JUDICIAIRE ART.239, EN DOMMAGES À TACACHO PAOLA ESTEFANIA F. FAIT: 20/03/2018 PERSONNAGE CARACTÈRE / PERSONNAGE COUPLES D’ARRÊT, MAURICIODNI: 33540151.

8. EXPTE: 18251/2018 CAUSE: VOTRE PLAINTE, EN DOMMAGE DE TACACHO PAOLA ESTEFANIA F. FAIT: 21/03/2018 PERSONNAGE ACCUSÉ / IMPUT DES COUPLES D’ARRÊT, MAURICIO.

9. EXPTE: 29713/2018 CAUSE: DÉSOBÉISSANCE JUDICIAIRE ART.239, AU DÉGÂT DE TACACHO PAOLA ESTEFANIA F. FAIT: 05/11/2018 PERSONNAGE ACCUSÉ / IMPUT DES COUPLES D’ARRÊT, MAURICIO.

10. EXPTE: 32711/2018 CAUSE: DÉSOBÉISSANCE JUDICIAIRE ART.239, AU DÉGÂT DE TACACHO PAOLA ESTEFANIA F. FAIT: 19/05/2018 PERSONNAGE ACCUSÉ / IMPUT DES COUPLES ARRÊT, MAURICIO.

11. EXPTE: 42109/2018 CAUSE: DÉSOBÉISSANCE JUDICIAIRE ART.239, AU DÉGÂT DE TACACHO PAOLA ESTEFANIA F. FAIT: 07/12/2018 PERSONNAGE ACCUSÉ / IMPUT DES COUPLES ARRÊT, MAURICIO.

12. EXPTE: 29704/2020 CAUSE: VOTRE PLAINTE – VD / VG, AU DOMMAGE DE F. FAIT: 11/05/2020 CARACTÈRE NOMMÉ STOP COUPLES, MAURICIODNI: 33540151.

13. EXPTE: 30095/2020 CAUSE: MENACES, EN ENDOMMAGEMENT DE TACACHO PAOLA ESTEFANIA F. FAIT: 12/05/2020 COUPLES D’ARRÊT DE PERSONNAGE DÉCLINÉ, MAURICIODNI: 33540151.

