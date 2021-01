15 minutes. Les États-Unis (USA) rejoindront ce jeudi la plateforme COVAX, créée par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour garantir une distribution équitable des vaccins contre le COVID-19 dans le monde. Cela a été annoncé par la délégation américaine au Comité exécutif de l’organisation.

Le scientifique Anthony Fauci, représentant de la nouvelle administration Joe Biden devant le comité, a assuré que Les États-Unis “se joindront au travail international pour la pandémie. Pour cette raison, le président publiera une directive qui envisage l’incorporation des États-Unis dans le programme COVAX. “

Fauci a fait cette annonce quelques heures après que Biden ait notifié au secrétaire général des Nations Unies (ONU), António Guterres, et au directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, que les États-Unis annulaient leur projet de quitter l’organisme international de la santé.

L’expert a déclaré à la commission de l’OMS que “les États-Unis continueront à s’acquitter de leurs obligations financières envers l’organisation” et à collaboration technique à tous les niveaux, pour contribuer à la lutte internationale contre la pandémie, y compris la distribution de vaccins.

En outre, l’administration Biden “travaillera avec l’OMS pour renforcer et réformer l’agence”. Et ça va “améliorer leurs mécanismes pour qu’ils répondent plus adéquatement aux urgences sanitaires“, il prétendait.

Un an de la pandémie aux États-Unis

En outre, il a consacré une partie de son apparition à applaudir le travail de l’OMS. Cela a fait l’objet de nombreuses critiques de la part de l’ancien président Donald Trump. En ce sens, il appréciait que l’agence “a travaillé sans relâche avec les pays dans leur lutte contre le COVID-19“.

“Dans les moments difficiles, cette organisation a rassemblé les communautés scientifiques, de recherche et de développement.” Spécifiquement pour accélérer les vaccins, les thérapies et les diagnosticsFit remarquer Fauci.

«Il y a un an, ce même jour, les États-Unis ont confirmé leur premier cas de coronavirus dans l’État de Washington. À ce jour, dans notre pays et dans le monde, 90 millions de cas ont été dépassés, un chiffre dévastateur qui continue en augmentation », a-t-il dit.

Peu de temps après avoir assumé la présidence, Biden a publié un décret pour empêcher son pays de quitter l’OMS. Ce processus a été initié par Trump en juillet de l’année dernière et devait prendre effet un an plus tard, au même mois de 2021.