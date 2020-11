Ils promeuvent le champ productif dans le cadre de la solution de protection de l’environnement (Photo: ProYungas)

La production agricole et agro-industrielle et la préservation de l’environnement semblent être des choses opposées, dans lesquelles l’une, nécessairement, travaille au détriment de l’autre. Il semble que, d’une part, il cherche à installer la production comme une agro-industrie impitoyable qui s’attaque à la nature et empoisonne les gens et, d’autre part, les écologistes sont dépeints comme des «fanatiques» qui ne connaissent pas le problème et qui persécutent intérêts cachés.

Cependant, Dans le nord de l’Argentine, il existe un plan en cours d’exécution qui vise à harmoniser la production et la conservation, dans lequel une synergie et une interdépendance entre les deux sont générées dans le but d’une prospérité conjointe. Ceci est proposé par le programme productif-environnemental du Paysage Productif Protégé (PPP), qui célèbre 10 ans mené par la fondation ProYungas et les entreprises adhérentes.

Aujourd’hui, l’initiative comprend 310 mille hectares, dont plus de 140 mille sont des zones sauvages avec différents niveaux de conservation sur la propriété privée des entreprises et des producteurs qui composent le plan. Le programme est développé sur trois écorégions (Yungas, Chaco Húmedo et Chaco Seco) en Argentine et au Paraguay.

Le président de ProYungas, Brun Alexander, dialogue avec Infobae respect du PPP et a déclaré que “ce concept suppose que l’activité productive est, continuera et croîtra, mais nous devons veiller à ce que cette croissance se fasse de pair avec la préservation des biens et services environnementaux dont dépend cette activité productive. part “et assure que ce qui est recherché, c’est que” la production soit mise au premier plan de la préservation de l’environnement “.

Brown a déclaré que l’idée du projet est née en 2000 à Jujuy, lorsqu’une entreprise a voulu défricher 1 000 hectares sur sa propriété pour y installer des cultures. Suite à une certaine agitation suscitée par cette situation, il a été consulté par les autorités et un arrêté territorial a été pris pour délimiter quelle zone pouvait être défrichée et laquelle devait être préservée.

Le président de la Fondation ProYungas s’est entretenu avec ce média et a parlé de toutes les initiatives qu’il promeut (Photo: ProYungas)

À partir de là, Brown a déclaré qu’ils avaient commencé à «visualiser que les espaces sauvages des grandes entreprises avaient une valeur environnementale très élevée: plus de 100 000 hectares de forêt en très bon état de conservation, 20 000 hectares de zones humides très bien préservées, avec beaucoup de biodiversité. Cela est préservé parce qu’il y a une activité productive qui la soutient d’une certaine manière parce qu’elle fait partie de la propriété et parce qu’elle génère des emplois qui empêchent les gens d’aller à la chasse ou de chercher des ressources pour survivre ».

«De ce raisonnement, ce concept de paysage productif protégé est né», a-t-il expliqué et expliqué que dans ce plan «les zones sauvages sont conservées parce qu’il y a des activités productives à proximité qui génèrent les ressources à conserver. Il y a une relation de cause à effet entre l’activité productive et la préservation de l’environnement, car ce qui est au fond de tout ce concept est de supprimer le secteur productif comme faisant partie du problème de la conservation de l’environnement et de le mettre comme partie de la solution. C’est le grand changement mental ».

Dans ce sens, Brown a critiqué l’environnementalisme traditionnel et l’a considéré comme “urbain” et que “dans ce confort, il dit comment il doit vivre et ce que les habitants de la campagne doivent faire”.

«C’est ce qui se positionne et la société comprend que le secteur productif fait partie du problème en matière de conservation et je pense qu’il fait partie de la solution. L’environnementalisme a été très efficace pour mettre les questions environnementales à l’ordre du jour public, mais ce n’est pas le secteur qui va résoudre ce problème, ce sera le secteur productif », a-t-il souligné.

Le programme

Le programme de paysage productif protégé est “un concept qui génère un modèle de gestion du territoire à l’échelle du paysage qui permet d’intégrer la production à la conservation de la nature et des services écosystémiques associés, dans un contexte de durabilité environnementale et de promotion sociale” , comme décrit par la Fondation ProYungas.

L’initiative s’adresse aux entreprises, coopératives, associations, propriétaires privés ou autres organisations engagées dans la durabilité et cherche à placer le secteur productif comme le «protagoniste de l’action, en le déplaçant du lieu du« problème »au lieu de la conception de production vs. la conservation par la production pour la conservation », explique Brown.

Actuellement, les entreprises et associations qui ont rejoint le programme exercent principalement des activités de production agricole et animale, y compris le papier, le sucre, l’alcool, les agrumes (citron, orange, mandarine), l’élevage, les produits laitiers et les produits forestiers non ligneux.

Il existe actuellement sept entreprises et ONG de conservation adhérentes au PPP, trois provinces argentines impliquées et deux départements paraguayens. Le programme couvre 319 738 hectares, dont 146 931 hectares correspondent à des zones sauvages en conservation, tandis que 81 900 sont consacrés à la production agricole et 92 814 à l’élevage.

