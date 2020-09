. / Jonathan Ernst

Une cour d’appel fédérale a statué mercredi que le vaste programme de collecte des enregistrements téléphoniques des Américains par la NSA était illégal et peut-être inconstitutionnel.

Après que le programme de collecte des enregistrements téléphoniques de la NSA ait été révélé pour la première fois par Edward Snowden en 2013, la NSA a affirmé que le programme avait aidé à contrecarrer les attaques terroristes.

L’affaire de la NSA contre Basaalay Moalin – le défendeur-appelant de la décision du tribunal – était le seul exemple concret de l’agence d’une attaque que les enregistrements téléphoniques avaient déjouée.

Mais les enregistrements téléphoniques collectés illégalement n’ont pas joué un rôle central dans l’affaire, avec d’autres enregistrements substantiels menant à la condamnation de Moalin, a statué le tribunal. En d’autres termes, a déclaré le tribunal, il n’y a aucune preuve que le programme de la NSA ait arrêté les attaques terroristes.

Le vaste programme de la National Security Administration pour fouiner dans les enregistrements téléphoniques des Américains était illégal et peut-être inconstitutionnel – et il n’y a aucune preuve qu’il a conduit à l’arrestation de terroristes présumés – une cour d’appel fédérale a statué mercredi.

Dans sa décision, la 9e Circuit Court of Appeals a déclaré que la NSA avait enfreint la loi en collectant des « métadonnées téléphoniques », ou des enregistrements en masse de l’historique des appels téléphoniques des Américains. Cependant, le tribunal a confirmé les condamnations de quatre immigrants somaliens accusés de collecte de fonds pour des terroristes, concluant que la collecte des enregistrements téléphoniques de la NSA n’était finalement pas pertinente pour leurs condamnations.

Le programme de la NSA pour collecter des enregistrements téléphoniques a été mis au jour pour la première fois par l’ancien entrepreneur et lanceur d’alerte de la NSA Edward Snowden en 2013. Au milieu de l’indignation publique qui a suivi la révélation, l’agence a défendu le programme en affirmant qu’il avait aidé à contrecarrer les attaques terroristes.

Mais la NSA ne pourrait citer qu’un seul exemple: le cas de Basaalay Moalin. Mercredi, la cour d’appel a statué que non seulement la collecte des enregistrements téléphoniques de Moalin était illégale, mais qu’elle n’était finalement pas pertinente pour la condamnation.

En d’autres termes, il n’y a aucune preuve que le programme d’enregistrements téléphoniques de la NSA a mis fin à une attaque terroriste, contredisant les déclarations publiques de responsables du renseignement américain après la révélation de Snowden, a déclaré la juge Marsha Berzon dans la décision.

« Dans la mesure où les déclarations publiques des représentants du gouvernement ont créé une impression contraire, cette impression est incompatible avec le contenu du dossier classifié », a-t-elle écrit.

Un porte-parole de la NSA a refusé de commenter lorsqu’il est contacté par Business Insider.

Le programme de collecte de métadonnées en masse de la NSA a été interrompu en 2015 lorsque le Congrès a adopté le USA FREEDOM Act. En vertu de la loi, les enregistrements téléphoniques en vrac seraient toujours conservés par des compagnies de téléphone privées et ne pourraient être obtenus que par les enquêteurs avec l’autorisation d’un juge – mais la NSA aurait cessé de rechercher entièrement les métadonnées téléphoniques d’ici 2018.

Basaaly Moalin, l’immigré somalien au centre de l’affaire, restera en prison, où il purge une peine de 18 ans. La juge Berzon a déclaré dans sa décision que même si la NSA n’avait pas obtenu illégalement les enregistrements téléphoniques de Moalin, cela n’aurait pas aidé son cas.

Cependant, la décision de Berzon – qui faisait référence à plusieurs reprises au rôle de Snowden dans la dénonciation de la pratique de la NSA – a souligné que la NSA avait enfreint la loi dans sa surveillance de millions d’Américains.

«Ici, la NSA a collecté les métadonnées de téléphonie de Moalin (et de millions d’autres Américains) sur une base continue et quotidienne pendant des années», a-t-elle écrit. « La collection de millions de métadonnées de téléphonie d’autres personnes, et la capacité de les agréger et de les analyser, rend la collecte des propres métadonnées de Moalin beaucoup plus révélatrice. »

