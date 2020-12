Présidence

En raison de l’urgence sanitaire provoquée par la pandémie de coronavirus dans le pays, Iván Duque a diffusé, à la télévision nationale, son programme “ Prévention et action ” entre 6h00 et 19h00, afin de un rapport quotidien de ce qui se passe sur le territoire national en ce qui concerne le covid-19. Le programme, qui a suscité la polémique depuis sa sortie, il sera suspendu dans les prochains jours en raison des fêtes de Noël.

D’arcy Quinn a rapporté, pour Caracol Radio, que le président de la république prendrait ces jours de congé pour “Se consacre à passer ce Noël avec sa famille au Palacio de Nariño.”

Selon les informations fournies par le journaliste, Iván Duque reviendra au petit écran dans la nuit du 28 décembre à son heure habituelle, c’est-à-dire Il ne sera plus diffusé aujourd’hui, 24 décembre, jusqu’au 27 décembre. Quelque chose de similaire se produira le soir du Nouvel An car, selon le communicateur de la station, Duque mettrait son programme en pause le 31 décembre.

“ Prévention et action ” a suscité la controverse depuis sa première diffusion jusqu’à aujourd’hui, Bien que le gouvernement national soutienne qu’il s’agit d’un espace d’information, pour les opposants à l’idée, il s’agit d’une sorte de campagne publicitaire de l’administration Iván Duque.

Le président du pays a constamment défendu le format au milieu des critiques et de la faible note qu’il gère dans les mesures quotidiennes des programmes les plus regardés à la télévision colombienne, «plus de 70 médecins, 30 maires, 18 gouverneurs, présidents d’autres pays, directeurs de l’OMS et de l’OPS, et autres experts de la gestion de la pandémie “, a expliqué Duque lors d’un forum organisé par El Tiempo et l’Universidad del Rosario, ajoutant que”plus qu’une recherche de notation et plus que des espaces de promotion personnelle, ce que nous avons eu là-bas est un moyen de donner aux Colombiens des informations précises et sans équivoque sur la manière dont les progrès sont réalisés dans la lutte contre la pandémie et dans un processus de relance économique ».

Selon les données du portail Web Rating Colombia, le 24 mars, qui était sa première diffusion, le programme a atteint une cote d’audience de 17 points et, en novembre, date de sa baisse la plus considérable, il n’avait que cinq points.

«C’est un espace informatif qui, dans l’urgence sanitaire, fait de la pédagogie citoyenne et informe. Ce n’est pas un espace de vanité présidentielle (…) ce n’est pas un programme de divertissement. C’est un programme d’information et nous l’avons créé avec une seule idée: donner des informations précises, expliquer les mesures du gouvernement », Duque a expliqué dans une interview pour BluRadio.

Bien qu’il n’y ait pas de date précise pour que le programme se termine définitivement, on a émis l’hypothèse qu’il prolongera la même période pendant laquelle la Colombie maintient la condition d’être déclarée en situation d’urgence sanitaire. Selon le président Iván Duque, le pays serait sous ce nom jusqu’en février, en tenant compte de l’évolution de la pandémie sur le territoire national.

Le programme a été impliqué dans plus de controverses et de commentaires négatifs de l’opinion publique lorsque des informations ont été divulguées qui présumaient qu’Iván Duque, en plus de présenter le rapport du jour dans son programme, aurait un espace pour interviewer différentes personnalités du pays, comme indiqué, le programme coûterait au pays 100 millions de dollars. Cette théorie a été démentie par les porte-parole de la présidence.