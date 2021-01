Le maire et le secrétaire du Tourisme de Bariloche, recevant les touristes dans l’emblématique Centre Civique de la Ville

Au milieu de la pandémie et des craintes d’épidémie, la saison touristique, un pari fort de la ministre du Tourisme et des Sports, Matias Lammens, est maintenue, largement portée par le programme «Pre-trip», qui accorde un crédit de 50% des dépenses touristiques pré-contractées, à dépenser à partir de 2021 à ceux qui se sont inscrits avant le 31 décembre.

Le programme, précisait le portefeuille touristique, a mobilisé 15 000 millions de dollars: 10 000 millions de dollars par la vente de forfaits touristiques et 5 000 millions de dollars injectés sous forme de prêts à utiliser tout au long de cette année. Crédit que les entrepreneurs ont grâce à un plastique de la Banco Nación qu’ils reçoivent avant de commencer les vacances.

«Nous sommes très satisfaits des résultats de PreTravel; Nous avons été ingénieux et efficaces avec l’utilisation des dépenses publiques pour générer de véritables revenus pour un secteur qui a duré plus d’un semestre sans chiffre d’affaires. Le programme est déjà utilisé dans les principales destinations du pays et constitue un revenu très important pour les agences de voyages, la gastronomie et les prestataires de services touristiques », a déclaré Lammens.

Une bonne partie des 600 000 touristes mobilisés par le programme sont allés en vacances ou le font en janvier: 54% des ventes sont passées entre les mains des agences de voyages, 34% des sociétés d’hébergement et 10% des transports. Par province, les principales destinations choisies étaient Río Negro, Buenos Aires, Córdoba, la Terre de Feu, Mendoza, Neuquén, Misiones, Santa Cruz, Salta et Chubut.

Plus que de la neige

Le centre civique de Bariloche

Cristina Girgenti, propriétaire de l’agence Natura Travel à Bariloche, a souligné Infobae qu’environ 80% de l’activité actuelle de votre agence est due à Previaje. La ville, a-t-il dit, est à 40% de sa capacité, peu pour ses infrastructures hôtelières et de services, mais beaucoup si on la compare aux attentes précédentes. «Il y a des hôtels qui n’ont pas ouvert et des agences de tourisme en ligne qui n’ont pas ouvert non plus et qui vont attendre l’hiver; Il y a 30 ans, Bariloche n’était que neige, mais maintenant c’est aussi le tourisme d’été », a déclaré Girgenti. «Nous avons de nombreux vols et un jeune tourisme qui nous surprend; ce que nous n’avons pas, ce sont les familles. Je le remarque dans la vente de circuits à Victoria Island (l’un des plus traditionnels de la destination): il n’y a presque pas de ventes aux groupes familiaux ».

Le profil le plus jeune cette saison a eu plus d’impact sur les auberges, les hébergements familiaux et les campings que sur les hôtels 3 ou 4 étoiles, a déclaré Girgenti, qui venait d’organiser pour un groupe de filles un transfert en van à Villa la Angostura. Solutions ad hoc d’une saison où les services de transport sont maigres et où, en outre, les gens évitent de passer du temps avec des étrangers dans des lieux fermés. Quoi qu’il en soit, a déclaré Girgenti, les protocoles fonctionnent: les bus, par exemple, sont remplis strictement de l’arrière vers l’avant et vidés de l’avant vers l’arrière, pour éviter les traversées inutiles. L’agence, a-t-il dit, a également un dossier de chaque client, afin de pouvoir suivre et informer ceux qui ont partagé des activités avec elle en cas de cas de virus.

«L’aperçu a été très bon; cela faisait 8 mois qu’un touriste était arrivé », a-t-il dit. Gustavo Gennuso, Maire de Bariloche. La ville vit désormais avec une bonne occupation et la tension du virus, a-t-il ajouté, mais “tous les touristes sont les bienvenus”. Quant à la circulation virale, il précise que “depuis environ 4 mois nous avons un niveau de contagion stable, mais ce n’est pas faible”.

“Ce qui manque, c’est le tourisme international, ce que Bariloche achève, mais le niveau de tourisme national que nous avons est bon”, a déclaré Girgenti, qui a également souligné que la prédominance des jeunes au lieu des familles favorisait davantage certaines activités, telles que équitation et rafting, car ils se font face “poche par poche” et empêchent moins de payer.

Les problèmes de transport ont également été une aubaine pour la location de voitures, au point qu’il n’y a pas de disponibilité jusqu’à la deuxième semaine de février. Quant au «crédit» de 50%, la plupart de ceux qui ont acheté des forfaits par Pre-trip le dépensent en gastronomie et en excursions et activités qu’ils n’avaient pas contractées auparavant. «Le remboursement de 50% nous a injecté de l’argent dont nous avions grandement besoin après 9 mois sans argent liquide; Imaginez, nous avons fermé les portes le 16 mars et rouvert seulement le 5 décembre », a déclaré l’entrepreneur touristique.

Regard vers le sud

Une vue d’Ushuaia

D’Ushuaia, Dante Querciali, Président de l’Institut du Tourisme de Fueguino, a déclaré à Infobae: “Le pré-voyage a très bien fonctionné: nous étions la quatrième destination la plus choisie, et compte tenu de la taille de la destination, c’est quelque chose de très bien pour nous.” En fait, a-t-il précisé, il y a eu 14 000 «voyages vendus» (ce qui signifie un plus grand nombre de touristes, puisque la vente peut être, par exemple, à des groupes familiaux).

L’occupation touristique dans la ville la plus au sud du monde, a déclaré Querciali, se situe désormais entre 35 et 40%, bien en dessous de la normale, mais bien au-dessus de décembre, lorsqu’un seul vol quotidien est arrivé à Ushuaia et que le taux d’occupation était de 5. %. Il y a maintenant entre 5 et 6 vols quotidiens, en comptant les 3 vols hebdomadaires du Jetsmart low cost et 2 vols régionaux de LADE.

Afflux plus faible, mais plus de nuitées par touriste (Querciali)

L’impact de Previaje, a noté Querciali, a été ressenti dans tous les domaines et Un avantage supplémentaire, dérivé de la plus grande difficulté et de la réticence à se déplacer vers d’autres destinations des touristes eux-mêmes, est que le séjour moyen est passé de 2,7 jours dans la dernière saison à entre 6 et 7 jours dans la saison actuelle. «Moins d’afflux, mais plus de nuitées», résume Querciali, qui souligne que cela signifie un plus grand «débordement» vers des activités peu sollicitées lorsque le séjour était plus court.

La balade en catamaran est un classique, mais maintenant il y a plus de demande pour le trekking et plus de visites de la ville, ce qui profite au commerce, a expliqué le responsable d’Infuetur, et a estimé que la moitié du crédit pré-voyage va à la gastronomie. La plupart des touristes, a-t-il ajouté, viennent de CABA et du Grand Buenos Aires. Les touristes qui sont peut-être déjà allés à l’étranger et qui choisissent maintenant de visiter des destinations «emblématiques» exceptionnelles en Argentine.

La côte atlantique

Pinamar à l’époque du coronavirus

Plus près du principal centre d’émission touristique, à Pinamar, Lucas Favre, directeur commercial des hôtels Terrazas al Mar et Pinamar Beach Resort, a déclaré que le pré-voyage servait à déplacer ceux qui, d’un côté et de l’autre du comptoir, doutaient de ce qu’il fallait faire. La prévente, a-t-il dit, “a mis la carotte en premier” et les serveurs du secteur du tourisme ont pu la vérifier car à l’expiration de leur délai d’achat, les réservations ont considérablement diminué. Et aussi du côté touristique, a-t-il dit, cela a aidé à contrer l’incertitude.

«Nous avons eu un bon décembre et en janvier le taux d’occupation se situe entre 60 et 65%, alors que la normale se situait entre 85 et 90%», a déclaré Favre, tout en reconnaissant que ses établissements peuvent être, par emplacement, un peu au-dessus de la moyenne.

Favre a calculé qu’entre 10 et 15% des ventes ont été réalisées via Previaje, une marge significative pour des niveaux d’occupation comme aujourd’hui. Bien sûr, il a reconnu qu’à Terrazas al Mar, avec un profil de clients plus âgés et de membres de la famille, il se sentait plus rétracté que Pinamar Beach Resort, d’une clientèle plus jeune.

Plus de gens que d’habitude ont préféré louer des “bulles” maison, pour éviter les espaces communs.

Comme dans le cas d’Ushuaia, le séjour moyen a également augmenté, quoique moins, de 3 à 3,5 jours par client les saisons précédentes à 4,5 dans la saison actuelle, et l’intuition de Favre lui dit que les clients ont passé le l’essentiel des préjugés en matière de gastronomie et de spa.

«Ce qui est le plus notable, c’est le manque de ventes de dernière minute; le plus gros problème est l’incertitude », a déclaré Favre. Les peurs – de ce qui se passera sur la côte à ce qui se passerait si un membre de la famille tombe malade, avant ou après le voyage – qui retardent les décisions et, dans certains cas, les ferment.

Dans ce contexte, a souligné Favre, il y avait des gagnants et des perdants: plus de personnes que d’habitude ont choisi de louer des «bulles» maison, pour éviter les espaces communs. “Mais l’important – a conclu le directeur commercial de l’un des secteurs les plus touchés par la pandémie – c’est que nous avons eu une saison, quelque chose qui jusqu’à récemment était une attente de rien de spécifique.”

