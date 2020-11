.

La première commission de la Chambre des représentants de Colombie a approuvé lors du premier débat le projet de loi qui vise à réglementer les dispositions générales d’accès au droit fondamental de mourir dignement sous l’euthanasie.

Le projet de loi du membre du Congrès du Parti libéral Juan Fernando Reyes Kuri, entend que chaque Colombien prenne la décision concernant sa propre vie et respecte son droit de mourir dignement sous le modèle de l’euthanasie.

Ce projet vise à réglementer les conditions afin que les personnes de plus de 18 ans qui souffrent de maladies terminales avancées ou incurables avec un pronostic de décès, et qui à leur tour expriment leur demande avec pleine compétence mentale de manière répétée et informée grâce à leur consentement, puissent accéder à l’euthanasie.

Mais l’initiative a suscité le rejet de certains secteurs tels que l’Église catholique, qui, par l’intermédiaire de Mgr Juan Vicente Córdoba, a fait valoir que l’euthanasie est un «crime contre la vie humaine de loi divine» et un «acte suicidaire».

Une position à laquelle adhère la députée du parti du Centre démocratique Margarita Restrepo, qui a mentionné que sa position est claire par rapport à cette loi: “Je défends la vie de l’utérus jusqu’à toujours”, à son tour, a partagé des informations où elle mentionne que le l’euthanasie est un crime et «ce devrait être le Congrès et non la Cour qui légifère à cet égard».

Vous pourriez être intéressé par: L’acteur Alfonso Ortiz, en soins intensifs après avoir subi une crise cardiaque

Selon Lucas Correa, directeur de recherche au Laboratoire des droits économiques, sociaux et culturels, environ 94 procédures d’euthanasie ont été légalement autorisées dans le pays.

Récit historique de l’euthanasie dans le pays

Selon le membre du Congrès, depuis 1991, le droit à une mort digne est discuté en Colombie. Par la Résolution 13437 de 1991, des comités d’éthique hospitaliers ont été créés, qui ont adopté un catalogue des droits des patients dans lequel «le droit de mourir dans la dignité et de respecter la volonté de permettre le respect du processus de la mort suivez son cours naturel dans la phase terminale de votre maladie ».

De même, Reyes Kuri rappelle qu’en 1993 la Cour constitutionnelle a rendu un arrêt dans lequel il a été déterminé que le patient, dans son droit au libre développement de sa personnalité, avait la possibilité de décider de recevoir ou non un traitement médical spécifique.

De même, en 1997, selon le récit historique du député libéral, l’un des grands précédents de ce projet de loi était connu, la condamnation du regretté magistrat Carlos Gaviria, dans laquelle la loi était formellement reconnue pour la première fois. droit à une mort digne et a demandé au Congrès de Colombie de réglementer l’euthanasie dans le pays.

(Bureau du gouverneur du New Jersey via AP)

Enfin, le représentant Reyes Kuri a indiqué que cette année a été prononcée la sentence qui réitère au Congrès la demande de réglementer l’accès à l’euthanasie, en même temps que le ministère de la Santé et de la Protection sociale a publié une résolution << définissant les lignes directrices du système général. de la sécurité sociale en santé et EPS »et réglementant le droit à une mort digne.

Dans cette résolution, les patients sont reconnus pour “réaliser la procédure d’euthanasie”, “soins palliatifs” et “limitation de l’effort thérapeutique ou réduction des mesures de soins”, a déclaré le membre du Congrès dans le décompte historique.

Vous pourriez être intéressé par: Les raisons du voyage éclair du président Iván Duque en Bolivie et au Chili