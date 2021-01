Le promoteur du hip hop Alex Malverde est décédé du coronavirus. Sur son compte Twitter, il avait posté qu’il ne voulait pas mourir «Envoyez de bonnes ondes, je ne veux pas encore mourir. Méfiez-vous des COVID “

Alex Malverde meurt du coronavirus. La nouvelle a été publiée que le promoteur du hip hop mexicain et animateur de radio, Alex Malverde, est décédé ce mercredi, en raison de complications du coronavirus, selon El Universal.

C’est à travers les réseaux sociaux que, via les proches du Mexicain, ils ont confirmé la mort du promoteur, ce dernier étant une autre victime qui perd la bataille contre le COVID-19.

Sur son compte Twitter, il partageait des publications sur son état de santé et qu’il se sentait très moche d’avoir cette maladie, le 7 janvier, un statut a été publié où il a signalé qu’il était infecté.

“Eh bien, avec la nouvelle que j’ai eu COVID, je ne me sens pas mal aujourd’hui, mais ils me disent (après avoir pris un scanner) que j’ai de petits poumons, maintenant en plus de pi … garçon, je suis un petit poumon. Chale pu… vida. », A déclaré Malverde.

Quelques jours plus tard, Alex a écrit sur son réseau social, où il a réfléchi à sa maladie, et a mentionné qu’il donnerait un masque lorsqu’il sortirait du virus.

“Sortez de ce ching …, à chaque personne que je vois sans masque, je vais donner un ching … et ensuite je leur donnerai un masque”, a-t-il déclaré sur son compte Twitter le 9 janvier.

C’est grâce à ce réseau que la famille, les amis et les adeptes du promoteur ont été informés de son état de santé, car son statut augmentait constamment.

«Merci pour votre ambiance, prenez bien soin de vous. Ils ne savent pas à quel point il est désespéré que votre vie dépende des tubes, ayant peur de fermer les yeux et de ne pas revenir. FAITES ATTENTION! Nous continuons à ching… », a rapporté le 11 janvier.

Le même jour, Malverde a remercié ses amis pour leur soutien et a mentionné qu’il ne voulait pas encore mourir: «Envoyez de bonnes ondes, je ne veux pas encore mourir. Méfiez-vous des COVID ».

“Je sens que Saint Pierre me parle”

Alex Malverde meurt du coronavirus. Alex Malverde est connu pour avoir excellé avec le Baston Band et sorti son premier album avec eux sur Internet, ceci dans le but de collecter des fonds et de commencer à les produire, en plus de travailler avec des représentants tels que les Simpsons Ahuevo, Alemán et Gera, selon Grupo Fórmula

Dans plusieurs de ses statuts Twitter, le promoteur a laissé une expérience du sentiment que doivent avoir les personnes souffrant de la maladie à coronavirus, car au fil des jours, il a dit qu’il se sentait très mal.

Même le 8 janvier, je partage dans son état que j’ai déjà vu qu’il partait avec San Pedro: «Je ne souhaite à personne cette merde … de COVID, ça devient moche, parfois j’ai l’impression que Saint Pierre me parle.

«Vous traversez votre vie pour faire face à vos addictions, en pensant que rien ou pas grand-chose ne va nous arriver. Jusqu’à ce que vous soyez COVID et bien, vos poumons sont vraiment vissés … à cause de tant de saleté que vous consommez. SOYEZ PRUDENT, COURSE! », A commenté Malverde.

Classé comme Alex Malverde décède du coronavirus.

À une occasion, il avait également demandé à ses partisans de l’aider avec les réservoirs d’oxygène: «Maintenant oui les chiens, sortez avec les réservoirs d’oxygène. J’accepte toute l’aide qu’ils m’offrent dans leurs tweets pour bébé. “

Certains internautes ont dit au revoir au Mexicain sur les réseaux sociaux: «Bon chemin, Malverde. Toujours joyeux, toujours sympathique et toujours désireux d’aider et de créer de nouvelles choses. Un câlin et un baiser où que vous soyez », a déclaré un utilisateur.

Il y avait ceux qui en voulaient que les fans ne le prennent pas au sérieux: «Ces mots bougent bien en taxi… Repose en paix. Les autres arrêtent de dire des bêtises, faites attention et que ce que vous dites ici aide tout le monde à savoir que ce foutu virus n’est pas un jeu. Respectez s’il vous plaît. “

Classé comme Alex Malverde décède du coronavirus.

Pour regarder des vidéos d’actualité comme celle-ci, abonnez-vous à notre chaîne: https://www.youtube.com/user/MundoHispanico