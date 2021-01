Carlos Rosales, le nouveau propriétaire de Continental

Le Groupe Santamartah, propriété de l’homme d’affaires Carlos Rosales, est devenu le nouveau propriétaire des stations AM 590 Radio Continental, du 40 Argentina FM 105.5, du FM 104.3 et des plateformes numériques de chacun d’eux, après ce jeudi 14 En janvier, le transfert des actions qui appartenaient jusqu’à présent à Grupo Prisa sera signé.

Après un long processus de travail conjoint entre les équipes techniques, les fournisseurs et la direction de l’entreprise, le processus de due diligence s’est achevé et une nouvelle étape dans l’histoire de ces fréquences commence.

La présidence de «Santamartah Medios» sera dirigée par Gabriel Enríquez, avec une vaste expérience dans le système médiatique, avec une formation politique et des liens étroits avec les principaux dirigeants du monde de la communication. D’un autre côté, Gonzalo arias, consultant média et propriétaire d’une grande société de production, sera le PDG de la société.

Rosales, propriétaire de la chaîne d’appareils Garbarino, a souligné «l’énorme défi qu’implique de placer les stations aux premières places de préférence du public. Continental est une radio avec plus de 50 ans d’histoire avec un capital humain important qui a su depuis longtemps diriger le spectre radio et qui a pour objectif de redonner le goût aux auditeurs ».

Radio Continental est née en 1969 avec le transfert du nom de Radio Porteña, fondée en 1929. Avec ce changement de marque, est apparu son premier jingle qui disait «Radio Continental, actualités et comédie musicale, à 590 sur son cadran».

Selon les spécialistes, Continental est l’une des stations de radio les plus puissantes du pays. Il a des répéteurs dans 19 provinces du pays ainsi que la ville autonome de Buenos Aires d’où il est diffusé. Et dans chacune de ces provinces, il est soulevé par un bon nombre de stations locales. Il est situé Calle Gorriti 5995, bien que depuis sa création et jusqu’à l’année dernière, ses studios étaient situés à Rivadavia 835. L’usine de transmission se trouve à Virrey del Pino, à La Matanza.

Au cours des 15 dernières années, les radios appartenaient au Grupo Prisa. En 2015, Albavisión a acheté 50% de la station et en 2020 Prisa a récupéré l’intégralité du package d’actions et a décidé de déménager à Palerme.

Le groupe possède Garbarino

En avril 2008, Grupo Prisa a acheté la licence de FM 104,3 au producteur Cuatro Cabezas (propriété de Mario Pergolini et Diego Guebel), où opérait la station de radio X4. À partir de ce moment, Radio Continental a diffusé sur les deux bandes AM 590 et FM 104,3.

A cette époque, le Comité fédéral de la radiodiffusion (Comfer) qui était présidé par Julio Bárbaro a ordonné de supprimer ce signal de l’air. Cependant, les autorités de la radio ont déposé un recours auprès de l’agence et ont continué d’émettre sur AM et FM.

En janvier 2011, FM 104.3 a cessé de répéter ce qui était diffusé par 590 et a commencé sa propre programmation, au format FM et sous le nom d’Imagina. Dans cette nouvelle étape, il a décidé de se concentrer sur un public de plus de 40 ans avec une base dans sa musicalisation concentrée sur des chansons et des groupes qui ont connu un succès dans les années 80 et 90. Aussi, avec l’ajout d’une bonne grille musicale en Espagnol.

Mais quelques années plus tard, son apparence musicale, son style et son nom ont de nouveau changé. Dans cette nouvelle étape, 104.3 a été renommée Radio RQP, et son slogan était «La radio qui joue le plus de musique». Mais cela n’a pas été très réussi non plus et au début de 2020, les autorités radio ont décidé de revenir au format d’avant 2011 et d’être un répéteur de l’AM 590, Radio Continental.

