Le 23 novembre, lorsqu’il est arrivé à la verrerie où il a travaillé pendant cinq ans, Franco Nunez Il n’imaginait pas que, quelques jours plus tard, son visage parcourrait les portails de sa province et d’autres journaux en ligne du pays.

Fati, comme on l’appelle affectueusement, a 27 ans, est marié et père de deux enfants (Mateo, 7 ans; Luz Milagro, 6 ans). Ce lundi-là, il a eu une conversation téléphonique avec InfobaeIl est venu à l’atelier Cristales Fonseca NG avec l’idée de manger des sandwichs aux miettes. “Viens avec ta femme et les enfants»Proposa Eduardo Fonseca (37 ans), le propriétaire d’une verrerie, et l’alma mater de cette surprise.

Ce qui a suivi a été enregistré dans une vidéo émotionnelle circulant sur les réseaux sociaux. Toujours vêtu de son uniforme, Faty entre dans l’atelier qui, à ce moment-là, était sombre. “Surprise”Crie Eduardo en allumant la lumière. Et avant que votre employé ne puisse poser une question, ajoutez: “C’est à toi».

Faty regarde la Dune Blanche avec incrédulité et va à l’arrière de la voiture où, sur une carte orange, on pouvait lire: “Récompense pour la loyauté, l’engagement, la responsabilité et l’amour que vous mettez dans votre travail».

Excité, l’homme se couvre le visage avec son coude pour finalement se fondre dans une étreinte avec son patron, qui est aussi son ami, et a voulu lui faire un cadeau. “Je ne peux pas le croire. Je n’arrive pas à y croire », répéta-t-il tout en. “Que c’est beau», L’entend-il dire.

Le propriétaire d’un magasin de verre a donné une voiture à son employé. “L’idée est que si je progresse, ils progressent avec moi”, déclare Eduardo Fonseca

Les amis sont des amis

Franco et Eduardo se sont rencontrés il y a plus de dix ans lorsqu’ils travaillaient ensemble dans une usine d’ouvertures en aluminium. Des années plus tard, lorsque Fonseca a créé sa propre entreprise, il a décidé d’appeler Faty pour faire partie du personnel de sa verrerie.

Comment et pourquoi avez-vous proposé de donner une voiture à votre employé? «Il voulait acheter une voiture depuis longtemps et pour cela il avait économisé. Récemment Il m’a demandé de l’accompagner voir une Renault Twelve rouge qu’ils lui avaient offerte, mais elle a été détruite. Alors je lui ai dit que cela semblait être un mauvais investissement et je lui ai suggéré de ne pas l’acheter », dit Fonseca en communication avec ce média.

Bien que déçu, Faty écouta Eduardo et utilisa son argent pour acheter des matériaux pour construire sa propre maison. Cependant, Fonseca était enthousiasmé par la possibilité de réaliser le rêve de son employé qui, en plus, est votre ami.

Il a commencé à chercher des voitures jusqu’à ce qu’il trouve la bonne et l’achète. “Je lui ai donné une surprise, comme une récompense pour les cinq années où il a travaillé avec moi parce qu’il est docile et met de l’amour dans ce qu’il fait au quotidien”, dit Fonseca Infobae.

Faty, qui a travaillé pendant de nombreuses années comme maçon, dit qu’il a toujours été responsable au travail parce que ses parents l’ont inculqué de cette manière. «Mon vieil homme m’a dit que si mon heure d’enregistrement était de 8, je devais arriver dix minutes plus tôt. C’est une habitude que je garde encore aujourd’hui », explique-t-il.

Le lundi 23 novembre, Eduardo Fonseca (à gauche) a surpris son employé et ami Franco “Faty” Núñez (à droite) avec une voiture.

Mener par l’exemple

“Je travaille depuis l’âge de treize ans et, dans les emplois que j’ai exercés, ils ne m’ont jamais reconnu pour rien: ils ne m’ont jamais payé d’heures supplémentaires ni ne m’ont invité à faire un barbecue. Pour cette raison, depuis que j’ai démarré mon entreprise, j’ai décidé de faire ce qu’ils ne faisaient pas de moi », souligne Fonseca et soutient qu’il n’aime pas le surnom de patron. «Je préfère être appelé« Edu »», ajoute-t-il.

Selon le propriétaire de la verrerie, plus qu’une équipe de travail, lui et ses employés forment une famille. “L’idée est que si je progresse, ils progressent avec moi»Reconnaît Eduardo.

Tout comme Faty était surprise, l’idée est de faire de même avec les deux autres responsables. «Ils mettent tous du courage et de l’amour sur ceux qu’ils font», dit-il.

Faty avec sa femme et ses deux enfants: Luz Milagro, 6 ans, et Mateo, 7 ans. “L’idée était d’avoir une voiture pour que je puisse emmener mes enfants à la plage. Maintenant, je vais pouvoir le faire”, dit Franco.

Prochain arrêt: la plage

Dans son statut WhatsApp, Faty affiche fièrement la dune blanche que son patron et ami lui a donnée. “Je serai éternellement reconnaissant. Je ne connais toujours pas la mer, l’idée était d’avoir une voiture pour que je puisse emmener mes enfants à la plage. Maintenant je vais pouvoir y parvenir », se réjouit Franco.

«Mes autres collègues m’ont félicité. C’est très agréable de travailler dans cet environnement. Dans d’autres emplois, l’envie était toujours présente. Ici, nous sommes tous amis. Nous sommes heureux des réalisations des autres », ajoute-t-il.

“Bien que Faty dise que je lui ai donné le cadeau, pour moi c’est l’inverse. Son émotion a rempli mon âme”, dit Eduardo Fonseca.

Vers la fin de la conférence, Eduardo Fonseca avoue n’avoir jamais imaginé la répercussion que pourrait avoir le geste. «Ils m’ont appelé de partout, je suis très surpris. Bien que Faty dise que le cadeau a été fait par moi, pour moi, c’est l’inverse. Son émotion a rempli mon âme. Cela me rend très heureux qu’il apprécie ça de cette façon », dit Fonseca.

Avant de dire au revoir, revenez au tumulte médiatique que l’histoire a généré. «En discutant avec un ami, il m’a dit quelque chose que j’aimais:« Vous avez emmené Centenario dans de nombreux endroits du monde et pour une bonne cause », m’a-t-il dit. Et il a raison », salue-t-il fièrement.

