Les gants en latex sont exposés sur des moules en forme de main au siège de Top Glove Corp. à Setia Alam, Selangor, Malaisie, le mardi 18 février 2020. Le plus grand fabricant de gants du monde a obtenu un vote de confiance des investisseurs dans le crédit marché, car le coronavirus alimente la demande pour les produits en caoutchouc de la société malaisienne. L’Organisation mondiale de la santé prend une mesure sans précédent en négociant directement avec les fournisseurs pour améliorer l’accès aux gants, masques faciaux et autres formes d’équipement de protection. Photographe: Samsul Said / Bloomberg

(Bloomberg) – Le propriétaire de PT Mark Dynamics Indonesia envisage la vente de sa participation majoritaire dans le fabricant de main-ancien, selon des personnes connaissant le sujet.

Tecable (HK) Co., qui détient environ 78,8% de la société cotée à Jakarta, travaille avec un conseiller sur la vente potentielle de participation, ont déclaré les gens. Les soumissions sont dues dès ce mois-ci, ont déclaré les gens, demandant de ne pas être nommés car le processus est privé. L’actif pourrait attirer des sociétés de capital-investissement et des sociétés en Malaisie et en Chine, a déclaré l’une des personnes.

La participation de Tecable est évaluée à environ 233 millions de dollars, sur la base du cours de clôture de jeudi.

Les délibérations sont à un stade précoce et Tecable pourrait se prononcer contre tout accord, ont déclaré les gens. Un représentant de Tecable n’a pas pu être joint pour commenter. Ridwan Goh, président directeur de Mark Dynamics, a déclaré dans un message texte qu’il n’était pas au courant du plan de l’actionnaire.

Mark Dynamics, fondée en 2002, est le plus grand fabricant mondial de formeuses à main par capacité de production, selon son site Web. Les formes à main sont utilisées comme moules pour fabriquer des gants. L’entreprise produit 610 000 unités de formeuses manuelles chaque mois avec son usine principale située à Tanjung Morawa à Deli Serdang. Il a été répertorié à Jakarta en 2017.

Les actions de Mark Dynamics ont bondi d’environ 142% au cours des 12 derniers mois, en hausse aux côtés des fabricants de gants tels que Top Glove Corp. et Hartalega Holdings Bhd. alors que la pandémie de coronavirus a stimulé la demande de gants.