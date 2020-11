Le RAE avait intégré «elle» à l’Observatoire de la parole

La Académie royale espagnole (RAE) “a jugé préférable” de supprimer l’entrée “elle” de son tout nouveau portail linguistique appelé Observatoire des mots, en raison de la confusion que sa présence avait engendrée dans la liste des mots qui n’apparaissent pas dans le dictionnaire mais suscitent souvent des doutes.

Le premier dimanche de novembre, les utilisateurs du portail RAE ont été surpris par la disparition du pronom «elle» qui, le 27 octobre, avait fait la une des journaux dans tout le monde hispanophone pour son inclusion dans l’Observatoire des mots.

“Merci de votre intérêt. En raison de la confusion générée par la présence de «elle» dans l’Observatoire Word, il a été jugé préférable de supprimer cette entrée. Lorsque le fonctionnement et le rôle de cette section seront largement diffusés, ils seront réévalués », a rapporté le portail dans un communiqué, puis, dans un tweet, face aux demandes répétées des utilisateurs sur Twitter.

Le mot a été retiré vendredi dernier, mais cela est passé inaperçu par la plupart des passionnés qui avaient compris que le RAE “incluait déjà” son utilisation ou qu’il évaluait le faire, tandis que l’Observatoire ne fait que dresser une liste de “néologismes , mots étrangers, technicités et régionalismes »non incorporés dans le dictionnaire mais dont l’usage soulève des doutes.

L’entrée consacrée à «elle» précisait: «Le pronom« elle »est une ressource créée et promue dans certains domaines pour désigner ceux qui ne se sentent pas identifiés à l’un ou l’autre des deux genres traditionnellement existants».

Elle a également mis en évidence un élément que les utilisateurs n’ont pas pris en compte: «Son utilisation n’est ni généralisée ni établie», deux caractéristiques importantes pour qu’un mot fasse partie du dictionnaire d’utilisation de la langue espagnole. Pour qu’un mot soit incorporé, il doit avoir une utilisation fréquente et soutenue au fil du temps. Ce n’est pas le but de l’Observatoire des Mots cette mission académique.

Comme l’indique sa présentation, le portail propose des informations sur les mots (ou le sens des mots) et les expressions qui n’apparaissent pas dans le dictionnaire, mais qui ont suscité des doutes », et plus tard il précise:« cette information est provisoire, car elle n’est pas envisagée dans travaux universitaires, il pourra donc être modifié à l’avenir. La présence d’un terme dans cet observatoire n’implique pas que le RAE accepte son utilisation. “

Les entrées ‘cyberattack’, ‘mute’, ‘video call’, ‘spoiler’ et ‘guglear’ font partie des pas plus d’une centaine de mots que l’observatoire déjà controversé recueille pour l’instant, et qui une semaine après sa création a provoqué des réactions chez les conservateurs de la langue et l’enthousiasme chez ceux qui veulent voir une société plus inclusive reflétée dans leur discours.

Le RAE promet que lorsque le fonctionnement et le rôle de l’Observatoire des mots seront mieux connus, ce pronom personnel de la troisième personne sera à nouveau pris en compte, qui fait référence aux personnes qui ne se sentent pas identifiées au pronom masculin ou féminin.

L’entrée supprimée a également clarifié (comme un clin d’œil académique) que l’utilisation de «elle» est déjà incluse dans le dictionnaire comme nom du digraphe (signe d’orthographe à deux lettres représentant un seul son) composé de deux lettres ele. Un lieu qui occupe déjà un autre mot et pourrait prêter à confusion, bien que la langue ait des homonymes.

CONTINUE DE LIRE

Comment ça marche et qui finance le RAE, le «gardien de la langue espagnole»

“Le” Covid ou “le” Covid? La RAE a réglé la polémique