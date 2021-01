. / EPA / RONALD WITTEK

Écriture sportive, 23 janvier . .- RB Leipzig et Bayer Leverkusen ont trébuché contre Mayence et Wolfsburg, respectivement, et laissent le Bayern Munich libre, qui pourra augmenter son avantage à la tête de la Bundesliga s’il bat le joueur désormais bas ce dimanche Schalke.

Les erreurs derrière ont été mortelles pour le set de Julian Nagelsmann, qui ne valait pas la peine de s’imposer deux fois au tableau de bord par l’Américain Tyler Adams et Marcel Halstenberg, car ces erreurs ont permis à Mayence, avec deux cibles du Français Moussa Niakhate, de répondre. et culminera le retour (3-2) à la 50e minute avec un but de Leandro Barreiro du Luxembourg.

Cette victoire permet à Mayence de céder la lanterne rouge à Schalke et laisse le RB Leipzig quatre points derrière le Bayern Munich, qui, s’ils gagnent, prolongeront leur avance à sept sur le bloc de Nagelsmann et à dix sur Leverkusen.

Une tête de Bote Baku à la 35e minute a permis à Wolfsburg d’attaquer le BayArena et a empêché l’équipe du Néerlandais Peter Bosz de confirmer la réaction exposée lors de leur précédente rencontre face au Borussia Dortmund.

La victoire installe l’équipe dirigée par l’Autrichien Oliver Glasner dans la zone ‘Champions’ en battant les ‘Borussias’, Mönchengladbach et Dortmund, qui bat également l’Eintracht Francfort, qui a battu Arminia Bielefeld (1-5) à domicile .

Le Portugais Andre Silva, ancien attaquant parmi d’autres équipes de Séville et de Milan, avec un doublé, plus un but du Serbe Filip Kostic, en huit minutes, a remis la victoire de l’Eintracht sur les rails.

Pas même la réponse du Vénézuélien Sergio Córdova n’a servi à Arminia pour rêver d’un retour. Un but contre son camp du Suédois Joakim Nilsson a mis fin à une telle affirmation en début de seconde période et Luka Jovic, prêté par le Real Madrid, a sauté sur le terrain à 66 minutes et a marqué à nouveau à 75 pour mettre la cerise sur le gâteau.

L’Union Berlin a subi un nouveau ralentissement, subissant sa deuxième défaite consécutive à Augsbourg (2-1), qui a facilité sa situation dans le tableau grâce à un doublé de Florian Niederlechner, qui a ouvert son chapitre des buteurs cette saison.

Fribourg s’approche de l’Europe avec une victoire contre Stuttgart (2-1) après avoir dépassé le but précoce du Congolais Silas Wamangituka. Le bosniaque Ermedin Demirovic et le sud-coréen Woo-Yeong Jeong ont scellé les points pour l’équipe de Christian Streich.