le Réel Madrid est tombé 4-1 dans le domaine de Valence, frappé par des pénalités et avec un triplet de Carlos Soler, ce dimanche au 9e tour de la Liga espagnole, qui mène la Réel Société. L’équipe de merengue est allée de l’avant sur le tableau d’affichage avec un but de Karim Benzema, mais Carlos Soler, avec trois buts de pénalité, et Raphael Varane, au contraire, ils ont changé l’histoire.

L’équipe blanche, qui est apparue à Mestalla avec les victimes sensibles de Casemiro Oui danger édénique Après avoir été testé positif au covid-19, il a particulièrement accusé le manque de maîtrise du milieu de terrain brésilien. la faiblesse défensive qui les avait amenés à concéder huit buts lors des quatre derniers matchs a une fois de plus puni l’équipe de Zinedine Zidane.

Un tir puissant de Benzema a mis les Blancs en tête à la 23e minute, qui jusque-là était le domaine du visiteur, tandis que les locaux recherchaient des contre-attaques rapides pour tenter de surprendre. Dans l’une des rares arrivées locales, Lucas Vázquez a coupé un ballon dans la surface avec sa main, provoquant un penalty, que Carlos Soler a raté, mais le rebond a été trouvé par Yunus Musah pour marquer un but qui n’est pas remonté au tableau de bord. L’arbitrage vidéo (VAR) a conduit à répéter la sanction maximale, après avoir fait entrer des joueurs dans la zone avant l’heure, et cette fois Soler n’a pas manqué.

Le Real Madrid compte 16 points en huit matchs (.)

Le but était un coup dur pour lui Réel Madrid qui a traversé quelques instants de confusion, tandis que Valence a poussé jusqu’à atteindre le deuxième. Un mauvais dégagement de Varane fini avec lui et Thibaut Courtois essayant d’obtenir un ballon, qui avait déjà franchi la ligne de but et ainsi le score a été mis 2 à 1 pour Valence, après une nouvelle intervention clé de VAR.

Le jeu s’est accéléré après la pause et après un tir à deux minutes de Lee Kang-in qui s’est écrasé dans le poteau, Marcelo a renversé Maxi Gómez dans la zone provoquant un penalty que Carlos Soler a transformé à 3-1. Le but a mis Valence bien en tête, qui jusqu’à ce match n’avait réalisé qu’un point sur les 12 derniers possibles. C’est Soler qui est revenu pour lancer la pénalité maximale, après une main claire de Sergio Ramos, pour mettre le 4-1 qui a mis le jeu très difficile pour les blancs.

“Le chef de l’équipe, bien sûr, c’est moi car nous devons trouver des solutions et nous n’avons pas changé les choses après les buts marqués”, a-t-il conclu. Zinedine Zidane lors d’une conférence de presse. “On a bien commencé, mais après le but on est tombé un peu, c’est un mauvais match et une mauvaise journée”, a déclaré le Français.

Le Real Madrid a ainsi mis fin à une séquence de quatre matchs sans perdre, pour rester au pied du podium de la ligue, à trois points du leader, le Réel Société, qui a battu ce samedi une Grenade épuisée par le covid-19 2-0.

