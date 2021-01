L’entraîneur du Real Madrid Zinedine Zidane lors du match de championnat de première division contre Osasuna qu’ils ont joué au stade El Sadar de Pampelune. . / Jesús Diges

Madrid, 11 janvier . .- Le Real Madrid défendra sa couronne de champion de la Super Coupe d’Espagne en Andalousie, à 7000 kilomètres de Djeddah (Arabie Saoudite), où lors de la dernière édition il a exprimé son caractère compétitif.

La pandémie de covid-19 a empêché le conflit en territoire arabe de la deuxième édition de ce tournoi en raison du système de phase finale entre quatre équipes, qui se jouera à El Arcángel de Córdoba, La Rosaleda de Málaga et La Cartuja de Sevilla.

A cette occasion, l’équipe de Zidane concourra pour le premier titre de la saison, en tant que champion de LaLiga Santander, Barcelone, deuxième du tournoi de régularité, et les deux finalistes de la Copa del Rey qui n’ont pas encore réussi à décrocher le titre. dans le stade sévillan pour le coronavirus, l’Athletic et la Real Sociedad.

La Super Coupe est présentée avec un melting-pot de sensations, de la réaction incontestable de Barcelone par la main de Leo Messi, en passant par les vicissitudes du Real Madrid et de l’Athletic par la tempête Filomena et se terminant par la séquence de défaites de la Real Sociedad.

L’équipe azulgrana est, avec treize titres, le roi de la compétition, deux de plus que le Real Madrid, tandis que l’Athletic a deux Super Coupes dans ses vitrines et la Real Sociedad une.

L’équipe du Néerlandais Ronald Koeman semble avoir mis à l’écart son mauvais début de saison en Liga. En 2021, il a enchaîné trois victoires à l’extérieur du Camp Nou, contre Huesca, l’Athletic et Grenade. Messi approche à nouveau de sa meilleure version et, malgré les problèmes de blessés derrière, le coup de poing se révèle décisif.

Barcelone et la Real Sociedad seront en charge d’ouvrir le feu mercredi dans le Nuevo Arcángel de Córdoba, un souvenir affectueux pour l’équipe du Barça, qui lors de sa dernière visite, en mai 2015, avec Luis Enrique Martínez sur le banc, s’est débattue par 0-8 à Córdoba. L’équipe basque n’a pas gagné depuis treize ans, en deuxième division.

Ceux d’Imanol Alguacil ont besoin de renouer avec eux-mêmes et de récupérer la version du début de saison qui les a conduits à diriger la Ligue. Les blessures ont également diminué progressivement ses performances.

Minimiser les erreurs derrière, et plus encore contre Barcelone, récupérer son football attrayant et retrouver l’efficacité en attaque sont essentiels pour la Real Sociedad s’ils veulent mettre fin à leur séquence de défaites contre l’équipe catalane, qu’ils n’ont pas battue lors des onze derniers matchs.

Le dernier était en décembre au Camp Nou et bien que l’équipe basque soit allée de l’avant avec un but du Brésilien Willian Jose, la réaction de Barcelone, avec des buts de Jordi Alba et Frenkie de Jong, a certifié le 2-1 qui a commencé à alourdir et à forger leur pas de chance.

La perte de David Silva et Mikel Oyarzábal a été décisive. En principe, le Canarien sera également absent face à Barcelone et le Basque, qui a déjà réapparu, semble clé.

Jeudi, à La Rosaleda, le Real Madrid et l’Athletic régleront la deuxième demi-finale avec un certain air de revanche pour l’équipe de Biscaye après le 3-1 subi lors du choc en championnat le 15 décembre à l’Alfredo di Stéfano, après avoir été très vite laissé pour compte par double avertissement à Raúl García.

Malgré tout, l’équipe dirigée par Gaizka Garitano à l’époque s’est levée et a posé de nombreux problèmes à l’équipe de Zidane, qui n’a pu sceller la victoire dans la phase finale qu’avec un doublé de Benzema.

Le Real Madrid a mis cinq ans sans perdre contre l’Athletic et, malgré les nuls qui pèsent sur ses options de championnat, il y a neuf matchs dans lesquels les hommes de Zidane ne sont pas vaincus.

Il arrive avec plus d’usure en raison du voyage tortueux à Pampelune en raison de la tempête Filomena, du match difficile à El Sadar et de l’impossibilité de rentrer à Madrid, tandis que l’Athletic, qui a dû faire demi-tour parce qu’ils ne pouvaient pas atterrir à Barajas et le match contre l’Atlético a été reporté, il a eu plus de repos et d’options pour travailler.

Les nouvelles approches de Marcelino García Toral, le remplaçant de Garitano sur le banc, ont commencé à être vues dans les premières minutes du match de championnat contre Barcelone; ordre et audace et verticalité dans les sorties avec Raúl García et Iñaki Williams, qui a marqué un doublé lors de sa dernière visite à La Rosaleda, où le Real Madrid a chanté l’alirón en 2017, avec des buts de Cristiano Ronaldo et Benzema.

Marcelino surveille la condition physique de Yuri Berchiche et Yeray Álvarez pour voir s’il peut compter sur eux, car ils sont deux des partants habituels du côté gauche et du centre de l’arrière. Jusqu’à la dernière minute, vous ne saurez pas s’ils seront disponibles.

La finale se jouera dimanche à La Cartuja, lieu où l’Athletic et la Real Sociedad auraient dû s’affronter pour la Copa del Rey. Sans public, cette Super Coupe sera résolue dans laquelle ils ne partent pas comme favoris contre les deux grands cuirassés du football espagnol, mais ils ont déjà montré qu’ils ont des arguments pour aspirer à surprendre et se battre pour le titre.

Marcelino, sans aller plus loin, a soulevé la Copa del Rey lors de la dernière finale jouée, aux commandes de Valence, contre Barcelone également à Séville, alors que c’était à Benito Villamarín.