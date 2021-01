Il Real Madrid a gagné 86-79 à MoraBanc Andorre lors du vingt et unième match de l’ACB League qui s’est déroulé ce dimanche au Centre WiZink. Avec ce résultat, le Real Madrid occupe la première place et accumule 17 victoires en 18 matchs joués, tandis que le MoraBanc Andorre reste en dixième position avec huit victoires en 18 matchs disputés.

Le premier trimestre a été mené par les sections locales, en fait, ils ont réalisé un 12-2 partiel au cours de ce trimestre et ont augmenté l’écart à un maximum de 12 points (22-10) et ont conclu avec un résultat de 24-12. Puis au deuxième trimestre, le Real Madrid il a pris ses distances sur le tableau de bord et a atteint une différence de 15 points (35-20) au cours du quart, qui s’est terminé sur un résultat partiel de 27-26. Après cela, les rivaux ont atteint la pause avec un 51-38 à l’électronique.

Au cours du troisième trimestre, il a réduit les distances dans le lumineux MoraBanc AndorreEn fait, l’équipe a réalisé un partiel dans ce quart-temps de 11-1 jusqu’à ce qu’il se termine avec un résultat partiel de 13-18 et un total de 64-56. Enfin, dans le dernier quart-temps, l’équipe visiteuse a également réussi à se rapprocher à nouveau dans la lumière, bien que pas assez proche pour gagner le match et le quart s’est terminé sur un résultat partiel de 22-23. Enfin, les joueurs ont clôturé le match électronique avec un résultat de 86-79 en faveur du Real Madrid.

Une grande partie de la victoire de la Real Madrid a été cimenté de 16 points, deux passes et 13 rebonds de Edy Tavares et les 13 points et deux rebonds de Fabien Causeur. Les 16 points, trois passes et deux rebonds de David Jelinek et les 11 points et six rebonds de Malik dis moi n’étaient pas suffisants pour le MoraBanc Andorre A remporté le match.

Après avoir remporté la victoire, le prochain affrontement de la Real Madrid ce sera contre lui Herbalife Gran Canaria dans le Centre Wizink. Pour sa part, MoraBanc Andorre fera face au Iberostar Ténérife dans le Poliesportiu d’Andorre.