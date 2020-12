BARCELONE (AP) – Le Real Madrid a tendance à s’épanouir en Ligue des champions, au lieu de subir l’épreuve de matches à enjeux élevés après avoir terminé la phase de groupes.

Mais une performance fanée cette saison a contraint l’équipe de Zinedine Zidane à battre le Borussia Moenchengladbach mercredi pour éviter d’être éliminée de la phase à élimination directe pour la première fois lors de leurs apparitions en Ligue des champions. Ce serait une catastrophe pour le club le plus titré de l’histoire du tournoi, avec 13 titres.

Avec un match nul, Madrid pourrait même se faufiler en huitièmes de finale, selon que le Shakhtar Donetsk perdra ou non lors de sa visite à l’Inter Milan.

Les meringues ont toujours réussi la phase de groupes au cours de leurs 25 saisons précédentes. Avant de tomber en huitièmes de finale 2019, Madrid avait atteint au moins les demi-finales en huit saisons consécutives, devenant champion à quatre reprises au cours de cette période.

Les retrouvailles de Lionel Messi avec son éternel rival Cristiano Ronaldo est l’autre la plus attractive de la dernière journée de la phase de groupes. Le Barcelone de Messi accueillera la Juventus de Cristiano Ronaldo jeudi avec les deux équipes classées à l’avance.

Le groupe B s’est avéré être le plus compétitif. Gladbach le mène avec huit points. Madrid et le Shakhtar en ajoutent sept chacun, deux de plus que le dernier Inter. Chacun peut se qualifier ou être exclu.

Lorsque Gladbach a accueilli Madrid en octobre, l’équipe allemande menait 2-0 jusqu’à ce que Karim Benzema et Casemiro marquent à l’agonie pour un match nul 2-2.

Les deux seules victoires de Madrid étaient aux dépens de l’Inter. Mais le Shakhtar a été sa kryptonite, succombant à deux reprises à l’équipe ukrainienne.

En plus de leurs problèmes à l’avant, Madrid a également souffert en encaissant neuf buts en cinq matchs. C’est son pire équilibre défensif à ce stade de la compétition.

Une blessure musculaire a écarté son caudillo défensif Sergio Ramos ces deux dernières semaines. Les maux physiques des arrières droits Dani Carvajal et Álvaro Odriozola ont forcé Zidane à utiliser un attaquant, Lucas Vázquez, en position.

Madrid est également hésitant en Liga espagnole, où ils ont enchaîné trois dates sans gagner jusqu’à ce qu’ils battent Séville 1-0 en tant que visiteur samedi dernier, ce qui a été facilité par un échec du gardien rival.

Après la victoire contre Séville, classée à l’avance pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, Zidane a rejeté que son équipe ne soit motivée que par des rivaux de poids.

“Mon équipe a du caractère”, a répondu le sélectionneur français. “Mais il est vrai qu’il y a des moments qui, jouer tous les trois jours et de nombreux matches, de temps en temps nous sont difficiles.

“De temps en temps, nous avons des difficultés et nous savons pourquoi”, a ajouté Zidane. “Lorsque nous réglerons certaines choses, nous serons très compétitifs … et nous serons une équipe difficile à gagner.”

Pour Gladbach, il suffit de dessiner pour se qualifier. S’il perd à la visite du stade Alfredo Di Stéfano, il aura besoin d’un match nul au Shakhtar-Inter.

IMPASSE

Seuls deux du trio du Paris Saint-Germain, Manchester United et Leipzig sortiront en tête du groupe H, et l’un devra se contenter de jouer en Europa League. Les trois atteignent la dernière date à égalité avec neuf points.

Le PSG, finaliste de l’année dernière, pourra terminer premier du groupe avec une victoire mardi contre le club turc éliminé Basaksehir. Ils pourraient également avancer en perdant si Leipzig-United ne finissait pas par un match nul.

L’égalité en Allemagne serait suffisante pour United. Leipzig doit battre United car un match nul laisserait les Allemands dans le besoin de Basaksehir pour surprendre le PSG.

GROUPE E

Il n’y a absolument rien en jeu dans les duels Chelsea-Krasnodar et Rennes-Séville. Chelsea s’est qualifiée première et Séville comme escorte. Krasnodar se rend en Ligue Europa et Rennes fermera en dernier.

GROUPE F

Le Borussia Dortmund a scellé sa qualification, mais une victoire contre le Zenit Saint-Pétersbourg éliminé leur permettra de le faire en premier. La Lazio pourra avancer pour la première fois en 20 ans si elle évite une défaite contre Bruges de Belgique, qui doit gagner oui ou oui à Rome pour entrer dans la phase suivante.

GROUPE G

Barcelone commencera premier du groupe à moins que la Juventus ne les dépasse dans le nombre de buts du duel direct. Barcelone a gagné 2-0 à Turin. Cristiano ne conteste pas cet engagement après avoir été testé positif pour le coronavirus, empêchant les retrouvailles avec Messi.

Les deux meilleurs joueurs de leur génération ne se sont pas rencontrés face à face depuis que les Portugais ont quitté Madrid en 2018.

Pour sa place en Ligue Europa, Dynamo Kyiv reçoit Ferencvaros. Ils marquent tous les deux un point.

MERCREDI

GROUPE A

Le Bayern Munich, champion en titre, classé vainqueur de groupe, la deuxième place revient à l’Atlético de Madrid et à Salzbourg en Autriche. Il restera entre les mains de l’Atlético avec un tirage au sort en tant que visiteur.

GROUPE C

Manchester City et Porto ont condamné la clé, tandis que l’Olympiakos et Marseille se disputent le billet pour la Ligue Europa. L’Olympiakos affronte Porto, tandis que la City accueille Marseille.

GROUPE D

Liverpool a assuré sa qualification, laissant l’Atalanta et l’Ajax en lice pour qui accompagne les champions anglais. Atalanta pourra le faire avec une victoire ou un match nul à Amsterdam. Liverpool visitera le club danois de Midtjylland.