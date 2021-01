. / EPA / ALEX PLAVEVSKI / Archives

Shanghai (Chine), 20 janvier . .- L’indice de référence de la Bourse de Hong Kong, le Hang Seng, a clôturé aujourd’hui avec des gains de 1,08% après le rebond des grands numériques en bourse après la réapparition du milliardaire Le fondateur d’Alibaba, Jack Ma, qui avait été «porté disparu» pendant trois mois au milieu de frictions avec Pékin.

Alibaba, qui avait chuté de 18% depuis la dernière apparition publique de Ma, s’est appréciée aujourd’hui de 8,52%, tandis que les parts des autres entreprises du secteur qui semblent être dans le viseur des autorités, Tencent et Meituan , ont augmenté aujourd’hui de 3,74% et 9,09%, respectivement.

Ainsi, le sélectif a ajouté 320,19 points et est très proche de la barrière psychologique des 30 000 unités, clôturant aujourd’hui avec 29 962,47, tandis que l’indice qui mesure le comportement des entreprises chinoises continentales cotées sur le marché. Hang Seng China Enterprises de Hong Kong a augmenté de 1,83%.

L’effet de la montée en puissance de ces trois sociétés est particulièrement perceptible dans la division par sous-indices, puisque le Commerce et l’Industrie, dans lesquels elles sont cotées, ont progressé de 3,4% tandis que les autres ont reculé: Services (-0,34%), Immobilier (-0,4%) et Finance (-1,16%).

Dans ce dernier secteur, le plus touché a été la compagnie d’assurance AIA (-3,4%), tandis que dans l’immobilier la chute de Sun Hung Kai (-1,61%) a pesé plus que l’avance d’autres titres moins lourds comme la Chine Outre-mer (+ 4,9%).

Aujourd’hui n’a pas été une bonne journée pour les titres d’État chinois, China Unicom (-2,55%) étant le plus grand perdant des opérateurs téléphoniques et Petrochina (-0,38%) prenant cet honneur douteux parmi les sociétés d’énergie.

Le secteur qui a prospéré aujourd’hui est le secteur pharmaceutique, avec la réévaluation de CSPC Pharmaceutical (+ 4,49%) et Sino Biopharmaceutical (+ 5,7%), ainsi que Wuxi Biologics (+ 5,23%), dédiée au service des solutions technologique à ces industries.

Le volume des échanges pour la session était de 300,28 milliards de dollars HK (38,738 milliards de dollars, 31,91 milliards d’euros).